В Севастополе упал лифт с 3 пассажирами

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-29T15:00:48+03:00

Лифты в многоэтажках не всегда исправны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На улице Парковая, в городе-герое Севастополе, в многоэтажном доме произошло ЧП: упал вниз лифт с людьми. Происшествие случилось в новостройке – дом был построен в 2016 году: 16 этажей, 7 подъездов и 10 лифтов, включая грузовые. нет и речь об износе оборудования.

- Стало известно, что в лифте на момент падения находилось трое: 64-летняя женщина, 51-летний мужчина и 33-летний парень, - подтвердил «Комсомольской правде. Крым» информацию из соцсетей собственный источник.

Сейчас идет расследование этого инцидента.

В Симферополе больше года тому назад из-за серьезных неисправностей лифта в доме на улице Пневматики произошла страшная трагедия: погибла молодая женщина и ее 6-месячный сынишка, которых механизм просто-напросто раздавил.

Эксперты выяснили, что при эксплуатации подъемника в многоэтажном были допущены грубые нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU