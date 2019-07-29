2019-07-29T15:00:48+03:00
Происшествия

В Севастополе упал лифт с 3 пассажирами

Люди остались живы, идет расследование ЧП
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Лифты в многоэтажках не всегда исправны.Лифты в многоэтажках не всегда исправны.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На улице Парковая, в городе-герое Севастополе, в многоэтажном доме произошло ЧП: упал вниз лифт с людьми. Происшествие случилось в новостройке – дом был построен в 2016 году: 16 этажей, 7 подъездов и 10 лифтов, включая грузовые. нет и речь об износе оборудования.

- Стало известно, что в лифте на момент падения находилось трое: 64-летняя женщина, 51-летний мужчина и 33-летний парень, - подтвердил «Комсомольской правде. Крым» информацию из соцсетей собственный источник.

Сейчас идет расследование этого инцидента.

В Симферополе больше года тому назад из-за серьезных неисправностей лифта в доме на улице Пневматики произошла страшная трагедия: погибла молодая женщина и ее 6-месячный сынишка, которых механизм просто-напросто раздавил.

Эксперты выяснили, что при эксплуатации подъемника в многоэтажном были допущены грубые нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте для богини Флоры нашли новое место
В Ленинском районе обезвредили бомбу и гранату времен Великой Отечественной войны
В аэропорту «Симферополь» открылась выставка репродукций картин Айвазовского
Севастопольский пенсионер умер после удара коровы
За выходные в Крыму сгорело 10 гектаров сухостоя
У жительницы Ялты украли картину, которую она получила в наследство от бабушки
Незаконный "бизнес": На набережной в Евпатории предлагают сфотографироваться с краснокнижными птицами
В Феодосии изъяли 60 килограммов незаконных пельменей
В Красногвардейском районе сгорели два грузовика «ЗИЛ»
Незаконный аттракцион: С набережной Ялты убрали детские электромобили
Из крымских гор сотрудники МЧС спасли группу туристов
В соцсети оценили подаренные Поклонской валенки
Погода в Крыму на 29 июля: сухо и тепло до +33
Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб
Лобовое столкновение на трассе "Таврида": Пострадали шесть человек, ребенок погиб
Эвелина Бледанс поймала в Крыму "дракона"
Главу администрации Ленинского района Крыма задержали за крупную взятку
В Симферополе осудили двух создателей фиктивных фирм
Погода в Крыму на 28 июля: Жарко и кратковременные дожди
В Крыму зафиксировали первый случай бешенства крупного рогатого скота
Впервые за 30 лет в Севастополе заложили мечеть
Сотрудники ОМОН в Симферополе спасли из горящей квартиры многодетную семью
Керчане-льготники уже на следующей неделе получат земельные участки
Переменная облачность и без осадков: прогноз погоды в Крыму на 27 июля