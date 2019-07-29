2019-07-29T15:51:46+03:00
Общество

В Ялте для богини Флоры нашли новое место

Девичью фигурку сместил с постамента бюст Ленина
Галина КОВАЛЕНКО
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Скульптура уступила место бюсту. Фото: Николай НосковСкульптура уступила место бюсту. Фото: Николай Носков
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В Никитском ботаническом саду демонтировали статую древнеримской богини Флору. На постамент вместо нее установили бюст Ленина. Но уже в конце недели "бездомная" скульптура справит новоселье.

- Богиню мы не обидим, - пообещали «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе Никитского ботсада. – Она украсит возвышенность возле главной клумбы, где ежегодно проходит Парад тюльпанов и Бал хризантем.

Пока сотрудники сада готовят основание для бронзовой Флоры. Она хоть и полая внутри, но весит больше полутоны. Масса мраморного вождя революции и вовсе зашкаливает за две тоны.

Вождь занял место богини цветов и весны после судебных тяжб, которые инициировали чиновники регионального Госкомитета по охране культурного наследия. Оказалось, что памятник Ленина – это объект культурного наследия и у него есть паспорт, где четко прописано, где и на чем он должен стоять. Богиня же оказалась дамочкой без документов.

А без бумажки и человек букашка, а что уж там говорить про какую-то скульптуру.

Хотя руководители Сада не теряют надежду отыграть ситуацию назад. Они хотят подавать кассационную жалобу, также планируют изменить в «паспорте» Ленина место его «прописки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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