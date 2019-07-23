Ленин вместо богини: В Ялте разгорается скандал вокруг замены памятника

Изящная фигурка Флоры – древнеримской богини цветов, весны и полевых плодов, которая украшает центр Никитского ботанического сада, вот-вот покинет пьедестал. А ее место займет бюст Владимира Ильича Ленина.

Такое решение, по словам замдиректора Никитского ботсада Андрея Паштецкого, принял Арбитражный суд Крыма после обращения крымского госкомитета по охране культурного наследия.

Начало этой, на первой взгляд комичной истории, положено еще до Второй мировой войны.

- Еще до войны на центральной алее установили бюст наркому Вячеславу Молотову, который всячески поддерживал Никитский сад, - сообщил КП-Крым Андрей Паштецкий. – В 1957 году место на постаменте занял бюст Ленина. В 2012 году, готовясь к 200-летию Сада, ученый совет решил, что фигурка богини Флоры более соответствует духу времени.

Вождь пролетариата отправился к ранее разжалованному политику. Бюсты поселились возле музея: там тихо, спокойно, мухи не кусают, а от солнышка защищают ветки экзотических растений. Тенек и уважительное забвение.

- Ученый совет допустил небольшую оплошность: памятник сняли с постамента, но вот из реестра объектов культурного наследия не вывели, - отметил замдиректора сада. – В 2018 году Госкомитет по охране культурного наследия поступила жалоба и началась проверка.

В итоге суд вынес определение: Флору убрать, а ее место поставить Владимира Ильича.

Так выглядел памятник Ленину раньше. У подножья скромно стоит бюст Молотова.Фото: Юрий ЮГАНСОН

Ботаники не обрадовались такому решению. Во-первых, такое переселение требует финансовых вложений. Скульптуры же тяжеленные, сделаны на совесть: богиня из бронзы, а вождь из мрамора. Снять, поднять, закрепить – на все нужны деньги.

Во-вторых, вообще непонятно, каким боком Ильич имеет отношение к крымским розам и хризантемам. Если что, он вообще ни разу не приезжал на полуостров!

В-третьих, хрупкая девичья фигурка куда эстетичнее лысой мужской головы, пусть даже это голова вождя мирового пролетариата.

- Мы пытались обжаловать решение, но проиграли уже второй суд, - поделился с «КП-Крым» Андрей Паштецкий. - 21-ый Арбитражный апелляционный суд Севастополя, куда мы обратились, оставил решение Арбитражного суда Республики Крым в силе.

Вот такие дела! Значит изящную дамочку все-таки отправят в кусты, а на свет божий вытащат из зарослей бамбука вождя?! Интересно, чем руководствуются чиновники, которые инициировали судебные разбирательства?! «КП -Крым» подготовила запрос председатель Госкомитета по охране культурного наследия РК Крым Сергею Ефимову.

Богиню поставили на пьедестал в 2012 году.Фото: Юрий ЮГАНСОН

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ

Пользователей соцсети новость взбудоражила.

Юлия Крымова:

- Постмодернистская дилемма. Я предлагаю дамочку оставить на пьедестале (раз она последняя там стояла, да и место ей положено уступать), а головы мужичков рядом с памятником пристроить, по бокам. И назвать всю композицию «Трое у пруда».

Юрий Югансон:

- Почему центральное место в царстве цветов и редких растений должен занимать Ленин?! Я понял бы, если хотя бы Мичурин. Но, Ильич-то каким боком к НБС?

Ольга Очаковская:

- Неужели нельзя остановить этот бред, люди? Ну в самом деле!

Татьяна Копкова:

- Не суетитесь, найдут и Флоре место, а историю надо помнить.

Юлия Брославская:

- А я еще так радовалась несколько лет назад что голова стоит в бамбуке и не маячит на постаменте как во всех городах, удивлялась даже смелости администрации ботанического сада. Рано радовалась.

Виктор Сакулин:

- Я против сноса любых памятников. Пусть остается Флора! А для Ленина и Молотова новое место подобрать. Да и бюст с постаментом и окружающей обстановкой плохо сочетается, Флора куда гармоничнее выглядит.

Галина Дейнега:

- Флора не должна стоять на пьедестале. Выглядит безобразно! Она должна быть ближе к природе. А вот Ленин достоин пьедестала.

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