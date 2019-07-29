Суд отменил 5 лет «строгача» для военнослужащего, защищавшего незнакомку

29 Июль 20:43 2019-07-29T20:43:38+03:00

Когда вынесли первый раз приговор, то обвиняемого взяли под стражу прямо в зале суда. Фото: пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда

Парень остался на свободе и уже сыграл свадьбу с любимой девушкой

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Вынесен приговор военнослужащему, который заступился за девушку.

- Назначено в виде ограничения по военной службе на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его денежного довольствия в доход государства, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Так же подсудимый должен выплатить матери потерпевшего 400 000 рублей за моральный ущерб.

Это уже второе решение суда. Первое было значительно суровее, контрактнику дали 5 лет строгого режима. Но его отменил Северо-Кавказский окружной военсуд.

Вся вина Анатолий Л. заключается в том, что он заступился за незнакомку, которую бил мужчина возле одного из кафе Симферополя. Он взял да и ударил один раз дебошира в ухо. А тот упал затылком на асфальт, потерял сознание, но когда привезли в больницу, то пришел в себя и сбежал домой. Но через 11 дней умер.

Военнослужащему пришлось отложить свадьбу из-за судебных разбирательств. Теперь же, когда вынесен более мягкий приговор, он женился на любимой девушке.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU