Суд отменил 5 лет «строгача» для военнослужащего, защищавшего незнакомку
Вынесен приговор военнослужащему, который заступился за девушку.
- Назначено в виде ограничения по военной службе на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 процентов из его денежного довольствия в доход государства, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.
Так же подсудимый должен выплатить матери потерпевшего 400 000 рублей за моральный ущерб.
Это уже второе решение суда. Первое было значительно суровее, контрактнику дали 5 лет строгого режима. Но его отменил Северо-Кавказский окружной военсуд.
Вся вина Анатолий Л. заключается в том, что он заступился за незнакомку, которую бил мужчина возле одного из кафе Симферополя. Он взял да и ударил один раз дебошира в ухо. А тот упал затылком на асфальт, потерял сознание, но когда привезли в больницу, то пришел в себя и сбежал домой. Но через 11 дней умер.
Военнослужащему пришлось отложить свадьбу из-за судебных разбирательств. Теперь же, когда вынесен более мягкий приговор, он женился на любимой девушке.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU