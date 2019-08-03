В Крыму появился «Курортный патруль»
Жители и гости Крымского полуострова, если у них возникнут какие-либо вопросы или замечания в сфере курортов и туризма, могут поделиться ими на портале правительства РК.
Специально для такого диалога там установили кнопку под говорящим названием «Курортный патруль».
- При помощи такой формы обратной связи можно оставить как текстовое сообщение, так и прикрепить фото и видеофайлы для визуализации своего пожелания или жалобы, - сообщает сектор информационного сопровождения Министерства курортов и туризма Республики Крым.
Вдобавок рассказать о своих наблюдениях и впечатлениях от отдыха на полуострове можно и в социальных сетях, используя хештег #курортныйпатруль.
Крымские чиновники обещают, что все сообщения будут внимательно изучаться и если нужно, то примут и соответствующие меры.
В Крыму работает и туристическая полиция, которая призвана помогать отдыхающим решать проблемы, которые у них возникают.
ИСТОЧНИК KP.RU