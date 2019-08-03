В Крыму открыли новую мечеть Къадыр Джами

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-03T15:13:50+03:00

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На пригороде столицы Крыма, в селе Левадки торжественно открыли мечеть Къадыр Джами.

- Строительство велось семь лет, и получилась одна из красивейших мечетей полуострова, - сообщает пресс-служба депутата ГД Руслана Бальбека.

В сообщении говорится, что строительство культового сооружения велось всем миром.

Здание получилось красивым, просторным и светлым.

В глазах людей на торжественном открытии была настоящая искренняя радость. Мечта жителей поселка наконец-то сбылась!

На сегодняшний день продолжается строительство Соборной мечети на въезде в Симферополь со стороны Ялты. Огромное здание рассчитано на почти 3 тысячи молящихся, а во внутреннем дворе можно разместить еще 800 человек. Общая площадь основного здания - 1,4 тысячи квадратных метров. Весь комплекс занимает более 3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU