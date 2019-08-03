В Крыму открыли новую мечеть Къадыр Джами
На пригороде столицы Крыма, в селе Левадки торжественно открыли мечеть Къадыр Джами.
- Строительство велось семь лет, и получилась одна из красивейших мечетей полуострова, - сообщает пресс-служба депутата ГД Руслана Бальбека.
В сообщении говорится, что строительство культового сооружения велось всем миром.
Здание получилось красивым, просторным и светлым.
В глазах людей на торжественном открытии была настоящая искренняя радость. Мечта жителей поселка наконец-то сбылась!
На сегодняшний день продолжается строительство Соборной мечети на въезде в Симферополь со стороны Ялты. Огромное здание рассчитано на почти 3 тысячи молящихся, а во внутреннем дворе можно разместить еще 800 человек. Общая площадь основного здания - 1,4 тысячи квадратных метров. Весь комплекс занимает более 3 га.
ИСТОЧНИК KP.RU