2019-08-03T15:13:50+03:00
Общество

В Крыму открыли новую мечеть Къадыр Джами

Религиозное сооружение построили в селе Левадки, Симферопольского района
Галина КОВАЛЕНКО
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Открытие новой мечети прошло в праздничной обстановке. Фото: пресс-служба депутата ГД Руслана БальбекаОткрытие новой мечети прошло в праздничной обстановке. Фото: пресс-служба депутата ГД Руслана Бальбека
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На пригороде столицы Крыма, в селе Левадки торжественно открыли мечеть Къадыр Джами.

- Строительство велось семь лет, и получилась одна из красивейших мечетей полуострова, - сообщает пресс-служба депутата ГД Руслана Бальбека.

В сообщении говорится, что строительство культового сооружения велось всем миром.

Здание получилось красивым, просторным и светлым.

В глазах людей на торжественном открытии была настоящая искренняя радость. Мечта жителей поселка наконец-то сбылась!

На сегодняшний день продолжается строительство Соборной мечети на въезде в Симферополь со стороны Ялты. Огромное здание рассчитано на почти 3 тысячи молящихся, а во внутреннем дворе можно разместить еще 800 человек. Общая площадь основного здания - 1,4 тысячи квадратных метров. Весь комплекс занимает более 3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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