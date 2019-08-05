Погода в Крыму на 5 августа: переменная облачность и тепло до +27

СЕГОДНЯ 06:05 2019-08-05T06:05:57+03:00

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5 августа, в понедельник на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. Погода, прямо скажем, не ахти. Хотя в ближайшие два дня может на улице может и станет более комфортно.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер западный местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Ветер до 18-23 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

ИСТОЧНИК KP.RU