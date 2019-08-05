2019-08-05T06:05:57+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 августа: переменная облачность и тепло до +27

На полуострове в силе штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Ялте хорошо отдыхать в любую погоду.В Ялте хорошо отдыхать в любую погоду.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

5 августа, в понедельник на Крымском полуострове сохраняется чрезвычайная пожарная опасность и штормовое предупреждение. Погода, прямо скажем, не ахти. Хотя в ближайшие два дня может на улице может и станет более комфортно.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер западный местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 25…27°.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Ветер до 18-23 м/с. Температура воздуха днем 24…26°.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео стихии в Керчи
В Симферополе 5 августа частично отключат свет
Рэпер Мот: «Крым не уступает Монако»
Крымские спасатели за сутки вытащили из воды 4 отдыхающих
В Ялте на дороге сбили пешехода
Погода в Крыму на 4 августа: дождь и тепло до +24
В Симферополе хозяйничают дожди
В Севастополе прошел турнир по регби
В Крыму шестой день ищут 14-летнего подростка
В Крыму открыли новую мечеть Къадыр Джами
В Крыму появился «Курортный патруль»
У крымчанки украли из незапертой машины 2 миллиона рублей
Моряки из Севастополя уничтожили плавающую «мину»
ДТП в Крыму: Водитель автобуса сбил дорожный знак и попал в больницу
Погода в Крыму на 3 августа: ливни, гроза и тепло до +31
В симферопольском сквере имени Тренева открылась школьная ярмарка
Госсовет: Железная дорога через Крымский мост увеличит число туристов из дальних регионов РФ
В Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение
Водители, внимание: В Симферополе на одной из улиц введут реверсивное движение
Крымская овчарка-ищейка Юта ушла в декрет и стала мамой
Сергей Аксенов пообещал уволить начальника ГИБДД Ялты
Готовимся к запуску поездов: В Крыму ремонтируют ж/д вокзалы
Крымчанин сорвался со скалы в Белогорском районе и получил травмы
В московском ГУМе открылась выставка про Крымский мост
Жителя Симферополя осудили за ложное сообщение о взрыве
Погода в Крыму на 2 августа: переменная облачность и тепло до +30