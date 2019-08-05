Соцсети взорвало фото любительницы мини-шорт: Женский пол бомбит, а парням нравится

СЕГОДНЯ 07:57 2019-08-05T10:18:55+03:00

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Молоденькая девчонка, демонстрирующая свои «булки» в коротеньких шортиках, прошлась по центру Керчи. Событие не осталось замеченным. Нашлись внимательные люди, которые ее сфотографировали и выложили снимок в соцсети.

Фото красотки вызвало целые батлы среди пользователей соцсети в паблике ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ в VK.

Представительницы слабого пола сразу же начали делать замечания: - Непонятно одно, как она садится в общественном транспорте? Совершенно негигиенично! Такие шорты уродуют формы! А у меня ребенок в неполные 5 лет спросила как-то: - Мам, а почему тетя в трусиках на улицу вышла? Ей не стыдно?

Один из пользователей даже едко заметил: - В комментах у женского пола бомбит, а парням нравится!

И внес рационализаторское предложение: - Предлагаю всем недовольным присылать фото своей «кормы», чтобы аргументировано хейтить девушку с фото. Мол, вот так должно быть! А, слабо?!

Был дан хитрецу и ответ: - Без проблем, только зачем скидывать фото своей задницы? Понятие красоты у всех разное, и по большему количеству мнений - это не очень и красиво!

Такие споры возникают каждое лето, когда люди спасаясь от жары оставляют на себе минимум одежды. Особенно болезненно на полуголых мужчин и женщин реагируют в городе-герое Севастополе: - Срамота!

ИСТОЧНИК KP.RU