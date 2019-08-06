В Ялте обнаружили 8 ящиков взрывоопасных предметов

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-06T13:45:06+03:00

Взрывоопасные предметы хранились в здании, которое не использовалось. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

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В Ялте затеяли ремонт в одном из зданий, которое принадлежит Министерству культуры Республики Крым, и нашли там целый арсенал.

- Опасная находка находилась в строении по улице Мухина, которое на сегодняшний день не эксплуатируется, - сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Пиротехники и кинологи тщательно проверили здание и прилегающую территорию.

В итоге крымские специалисты нашли 8 ящиков взрывоопасных предметов.

Арсенал отправили на экспертизу для определения типа и калибра.

На Крымском полуострове часто находят различные бомбы и мины, которые в основном относятся к периоду Великой Отечественной войны. В крепости Керчь идет планомерная работа по разминированию. Здесь за сезон обнаруживают и уничтожают по несколько сот, а то и тысяч, взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU