2019-08-06T13:45:06+03:00
Происшествия

В Ялте обнаружили 8 ящиков взрывоопасных предметов

Они находились в здании регионального Минкультуры
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Взрывоопасные предметы хранились в здании, которое не использовалось. Фото: пресс-служба МЧС России по РКВзрывоопасные предметы хранились в здании, которое не использовалось. Фото: пресс-служба МЧС России по РК
Изменить размер текста:

В Ялте затеяли ремонт в одном из зданий, которое принадлежит Министерству культуры Республики Крым, и нашли там целый арсенал.

- Опасная находка находилась в строении по улице Мухина, которое на сегодняшний день не эксплуатируется, - сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Пиротехники и кинологи тщательно проверили здание и прилегающую территорию.

В итоге крымские специалисты нашли 8 ящиков взрывоопасных предметов.

Арсенал отправили на экспертизу для определения типа и калибра.

На Крымском полуострове часто находят различные бомбы и мины, которые в основном относятся к периоду Великой Отечественной войны. В крепости Керчь идет планомерная работа по разминированию. Здесь за сезон обнаруживают и уничтожают по несколько сот, а то и тысяч, взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24