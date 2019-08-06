В Ялте обнаружили 8 ящиков взрывоопасных предметов
В Ялте затеяли ремонт в одном из зданий, которое принадлежит Министерству культуры Республики Крым, и нашли там целый арсенал.
- Опасная находка находилась в строении по улице Мухина, которое на сегодняшний день не эксплуатируется, - сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.
На место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
Пиротехники и кинологи тщательно проверили здание и прилегающую территорию.
В итоге крымские специалисты нашли 8 ящиков взрывоопасных предметов.
Арсенал отправили на экспертизу для определения типа и калибра.
На Крымском полуострове часто находят различные бомбы и мины, которые в основном относятся к периоду Великой Отечественной войны. В крепости Керчь идет планомерная работа по разминированию. Здесь за сезон обнаруживают и уничтожают по несколько сот, а то и тысяч, взрывоопасных предметов.
ИСТОЧНИК KP.RU