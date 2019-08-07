Фото Поклонской в шортиках взволновало соцсети

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-07T11:26:20+03:00

Подписчики оценили снимки депутата Госдумы РФ с отдыха в Арабских Эмиратах

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Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поделилась с подписчиками в соцсетях архивными фото из путешествия по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Снимки стройной народной избранницы собрали множество восторженных комментариев.

Поклонской идет черный цвет. Фото: личный архив

Судя по снимкам, Поклонская отдыхала за границей очень активно.

Корабли пустыни, так иногда называют верблюдов. Фото: личный архив

Она любовалась достопримечательностями, каталась на верблюдах, бродила по пескам.

Политик на редкость фотогенична, и ее снимки вызвали восхищение у пользователей социальной сети:

- Суперфотки, Наталья Владимировна! Красива, хороша и умна!

Природные красоты всегда привлекают внимание. Фото: личный архив

Особенно подписчикам запали в душу снимки, где она в белоснежных шортиках.

- А почему она не отдыхает в Крыму? - нашелся один товарищ.

Крикуна тут же успокоили:

- Поклонская не только постоянно отдыхает в Крыму, но живет и работает уже больше двадцати лет. Она же из Евпатории.

Персидская принцесса - так пользователи соцсети назвали этот снимок. Фото: личный архив

Наталья Поклонская частенько балует своих поклонников красивыми фото. И совсем недавно она разместила в соцсети снимки со своей дочерью-подростком.

ИСТОЧНИК KP.RU