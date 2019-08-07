Фото Поклонской в шортиках взволновало соцсети
Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская поделилась с подписчиками в соцсетях архивными фото из путешествия по Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Снимки стройной народной избранницы собрали множество восторженных комментариев.
Поклонской идет черный цвет. Фото: личный архив
Судя по снимкам, Поклонская отдыхала за границей очень активно.
Корабли пустыни, так иногда называют верблюдов. Фото: личный архив
Она любовалась достопримечательностями, каталась на верблюдах, бродила по пескам.
Политик на редкость фотогенична, и ее снимки вызвали восхищение у пользователей социальной сети:
- Суперфотки, Наталья Владимировна! Красива, хороша и умна!
Природные красоты всегда привлекают внимание. Фото: личный архив
Особенно подписчикам запали в душу снимки, где она в белоснежных шортиках.
- А почему она не отдыхает в Крыму? - нашелся один товарищ.
Крикуна тут же успокоили:
- Поклонская не только постоянно отдыхает в Крыму, но живет и работает уже больше двадцати лет. Она же из Евпатории.
Персидская принцесса - так пользователи соцсети назвали этот снимок. Фото: личный архив
Наталья Поклонская частенько балует своих поклонников красивыми фото. И совсем недавно она разместила в соцсети снимки со своей дочерью-подростком.
ИСТОЧНИК KP.RU