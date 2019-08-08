В соцсети оценили фото Петросяна в Крыму: Жених хоть куда!
Знаменитый комик Евгений Петросян приехал на гастроли в Ялту и практически каждый день выставляет в Instagram новые фото, сделанные на полуострове.
Восторг у артиста вызвала экскурсия на Белую дачу Антона Павловича Чехова:
- Дом сохранен, практически, в целости и сохранности со многими личными вещами и мебелью…Самое главное, сохранилась удивительная атмосфера дома.
Артист не удержался и запечатлел себя на на скамейке в саду, где в свое время сидел сам Антон Павлович.
Евгений Петросян каждый год приезжает в Ялту. Фото: petrosyanevgeny/Instagram
Евгений Петросян оценил и капризную погоду: - В это время года я гастролирую в Крыму каждое лето. Получается 56 лет! Впервые не ощущаю здесь жары, а сегодня дикий ураган! То дождь, то солнце! Что-то в природе происходит!
И тут же добавил: - Настроение отличное!
Артист хорошо выглядит. Фото: petrosyanevgeny/Instagram
Пользователи оценили яркие сочные фотографии с Южного берега Крыма: - Жених хоть куда! Молодец, Евгений Ваганович, отлично выглядишь!
Нужно отметить, что путешествуя по Крыму Петросян удивился, что среди отдыхающих много граждан Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU