В соцсети оценили фото Петросяна в Крыму: Жених хоть куда!

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-08T11:25:26+03:00

Известный артист приехал на полуостров с концертами [фото]

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Знаменитый комик Евгений Петросян приехал на гастроли в Ялту и практически каждый день выставляет в Instagram новые фото, сделанные на полуострове.

Восторг у артиста вызвала экскурсия на Белую дачу Антона Павловича Чехова:

- Дом сохранен, практически, в целости и сохранности со многими личными вещами и мебелью…Самое главное, сохранилась удивительная атмосфера дома.

Артист не удержался и запечатлел себя на на скамейке в саду, где в свое время сидел сам Антон Павлович.

Евгений Петросян каждый год приезжает в Ялту. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Евгений Петросян оценил и капризную погоду: - В это время года я гастролирую в Крыму каждое лето. Получается 56 лет! Впервые не ощущаю здесь жары, а сегодня дикий ураган! То дождь, то солнце! Что-то в природе происходит!

И тут же добавил: - Настроение отличное!

Артист хорошо выглядит. Фото: petrosyanevgeny/Instagram

Пользователи оценили яркие сочные фотографии с Южного берега Крыма: - Жених хоть куда! Молодец, Евгений Ваганович, отлично выглядишь!

Нужно отметить, что путешествуя по Крыму Петросян удивился, что среди отдыхающих много граждан Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU