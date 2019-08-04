2019-08-04T14:39:26+03:00
Общество

Петросян: «В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины»

Знаменитый комик приехал на гастроли в Крым
Галина КОВАЛЕНКО
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Евгений Петросян отлично выглядит. Фото: petrosyanevgeny/InstagramЕвгений Петросян отлично выглядит. Фото: petrosyanevgeny/Instagram
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Евгений Петросян частенько бывает на гастролях в Крыму. Приезжает, как правило, летом, когда можно еще в Черном море покупаться и насладиться местными душистыми фруктами.

Вот и в этот раз артист покинул продрогшую Москву и радует почитателей своего таланта на Южном берегу Крыма.

Сам артист на своей странице в Instagram место своего пребывания обозначил так – «Ялта Город Счастья».

- В Ялте нынче тепло. Людей много, в том числе из Украины, и это факт, что бы там ни говорили. Отдыхающие улыбаются, радуются солнцу, морю и друг другу. Как и должно быть в этом мире, - написал известный артист в Instagram.

Действительно, на Крымском полуострове много отдыхающих из Украины: на улицах достаточно машин с украинскими номерами, слышна и мова.

Разместил артист в соцсети и свою фотографию: обворожительная "петросяновская" улыбка, неизменная соломенная шляпа и футболка всех цветов радуги. Яркий, харизматичный и жизнерадостный снимок.

Евгений Петросян и вида не подает, что в жизни у него достаточно не совсем позитивных моментов. Ведь он развелся с женой. Смог решиться на такой шаг, хотя и прожил с Еленой Степаненко три десятка лет. Свое счастье он нашел со своей помощницей Татьяной Брухуновой.

Экс-супруга тоже не обделяет своим вниманием Крым. В прошлом году Елена Степаненко в Ялте выступала с программой на тему семейных отношений «Мужчины и Женщины».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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