В Судаке у местного жителя изъяли краснокнижную птицу

СЕГОДНЯ 15:11 2019-08-08T15:53:53+03:00

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В Крыму идет расследование уголовного дела, заведенного после громкого скандала: у стен Генуэзской крепости местные фотографы избили туристов, отказавшихся платить за снимки с хищными птицами, содержащимися в неволе.

На сегодняшний день сотрудники полиции забрали у одного из граждан краснокнижную птицу - курганника, которая относится к семейству ястребиных, роду настоящих канюков. Дикую хищную птицу держали в домашнем вольере.

Правоохранители, проверяя дома подозреваемых, нашли и изъяли около 3,2 миллионов рублей, которые возможно заработаны не совсем законным путем. Следователи забрали так же фотоаппаратуру и различную мобильную технику.

- Были проведены четыре обыска в домовладениях лиц, возможно, причастных к незаконной организации предоставления услуг по фотографированию с животными в Судаке, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.

Фотоживодеры бьют туристов! Город Судак. Лето 2019.Конфликт произошел у стен Судакской крепости. Фото: предоставлено Александром Кирьяковым

ИСТОЧНИК KP.RU