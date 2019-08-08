В Судаке у местного жителя изъяли краснокнижную птицу
В Крыму идет расследование уголовного дела, заведенного после громкого скандала: у стен Генуэзской крепости местные фотографы избили туристов, отказавшихся платить за снимки с хищными птицами, содержащимися в неволе.
На сегодняшний день сотрудники полиции забрали у одного из граждан краснокнижную птицу - курганника, которая относится к семейству ястребиных, роду настоящих канюков. Дикую хищную птицу держали в домашнем вольере.
Правоохранители, проверяя дома подозреваемых, нашли и изъяли около 3,2 миллионов рублей, которые возможно заработаны не совсем законным путем. Следователи забрали так же фотоаппаратуру и различную мобильную технику.
- Были проведены четыре обыска в домовладениях лиц, возможно, причастных к незаконной организации предоставления услуг по фотографированию с животными в Судаке, - сообщает пресс-служба пресс-служба МВД по Республике Крым.
Фотоживодеры бьют туристов! Город Судак. Лето 2019.Конфликт произошел у стен Судакской крепости. Фото: предоставлено Александром Кирьяковым
ИСТОЧНИК KP.RU