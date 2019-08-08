В Севастополе прокуратура нашла плесень на кухне детсада
Прокуратура Севастополя проверила, как в детском саде № 124 готовят завтраки и обеды для дошколят. Выяснилось, что в помещении кухни нет части кафеля на полу и стенах, зато есть трещины, грибок, плесень на потолке, деформация кафеля, коррозия и ржавчина металлических элементов пола.
- Установлено, что внутренняя отделка помещений пищеблока не позволяет качественно проводить текущую и генеральную уборку, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
В надзорном органе отметили, что санитарное состояние пищеблока требует проведения капитального ремонта, который администрация учреждения своевременно не сделала.
Прокурор Нахимовского района подал исковое заявление в районный суд о понуждении руководства детсада устранить нарушения, а Департамент образования города Севастополя дать деньги на капитальный ремонт кухни.
Суд поддержал прокуратуру. Решение суда пока в законную силу не вступило.
Напоминаем, что весной в одном из детсадов Севастополя и вовсе произошло ЧП: трое малышей на прогулке выпили растворитель.
ИСТОЧНИК KP.RU