В Севастополе прокуратура нашла плесень на кухне детсада

СЕГОДНЯ 16:23 2019-08-08T18:08:46+03:00

На кухне должен быть идеальный порядок. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Севастополя проверила, как в детском саде № 124 готовят завтраки и обеды для дошколят. Выяснилось, что в помещении кухни нет части кафеля на полу и стенах, зато есть трещины, грибок, плесень на потолке, деформация кафеля, коррозия и ржавчина металлических элементов пола.

- Установлено, что внутренняя отделка помещений пищеблока не позволяет качественно проводить текущую и генеральную уборку, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В надзорном органе отметили, что санитарное состояние пищеблока требует проведения капитального ремонта, который администрация учреждения своевременно не сделала.

Прокурор Нахимовского района подал исковое заявление в районный суд о понуждении руководства детсада устранить нарушения, а Департамент образования города Севастополя дать деньги на капитальный ремонт кухни.

Суд поддержал прокуратуру. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Напоминаем, что весной в одном из детсадов Севастополя и вовсе произошло ЧП: трое малышей на прогулке выпили растворитель.

ИСТОЧНИК KP.RU