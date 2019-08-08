2019-08-08T18:08:46+03:00
Общество

В Севастополе прокуратура нашла плесень на кухне детсада

Пищеблок дошкольного учреждения требует капитального ремонта
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На кухне должен быть идеальный порядок.На кухне должен быть идеальный порядок.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Прокуратура Севастополя проверила, как в детском саде № 124 готовят завтраки и обеды для дошколят. Выяснилось, что в помещении кухни нет части кафеля на полу и стенах, зато есть трещины, грибок, плесень на потолке, деформация кафеля, коррозия и ржавчина металлических элементов пола.

- Установлено, что внутренняя отделка помещений пищеблока не позволяет качественно проводить текущую и генеральную уборку, - сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

В надзорном органе отметили, что санитарное состояние пищеблока требует проведения капитального ремонта, который администрация учреждения своевременно не сделала.

Прокурор Нахимовского района подал исковое заявление в районный суд о понуждении руководства детсада устранить нарушения, а Департамент образования города Севастополя дать деньги на капитальный ремонт кухни.

Суд поддержал прокуратуру. Решение суда пока в законную силу не вступило.

Напоминаем, что весной в одном из детсадов Севастополя и вовсе произошло ЧП: трое малышей на прогулке выпили растворитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе на двух маршрутах можно оплачивать проезд с помощью бесконтактной карты
В Алуште из-за низкой зарплаты с начала года уволился весь состав судебных приставов
Понедельник - выходной в Крыму
Байкер Хирург хочет снять в Крыму фильм о женщинах-партизанках в годы Великой Отечественной войны
В Судаке у местного жителя изъяли краснокнижную птицу
В Крыму за отсутствие матросов-спасателей будут штрафовать
В соцсети оценили фото Петросяна в Крыму: Жених хоть куда!
Под Симферополем Infinity влетел в отбойник и повис на ограждении
На востоке Крыма обезвредили авиабомбу
В Ялте гидроцикл наехал на отдыхающую
Погода в Крыму на 8 августа: до +33 градусов и облачно
С закрытых из-за холеры пляжей Севастополя исчезла «зараза»
С авиарейса «Симферополь-Санкт-Петербург» сняли 22-летнего эксгибициониста
Кировский район полностью обеспечат водой за 40 миллионов
В Керчи прокуратура заставила дать свет и газ в три дома и две компании
Жительница Севастополя отдала более 100 тысяч рублей незнакомкам за «магические» услуги
Двое крымчан разобрали железнодорожные пути в Джанкойском районе
Ушла с молотка: за 1,2 миллиарда рублей в Крыму продали дачу Брежнева
Студентка из Севастополя заплатит 100 тысяч рублей за групповое лже-изнасилование
В Симферополе на два месяца перекрыли улицу Крылова
Фото Поклонской в шортиках взволновало соцсети