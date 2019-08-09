День Ялты: Горожане могут бесплатно побывать в 11 музеях
10 августа, в субботу жители Ялты смогут бесплатно посетить местные музеи. Такая акция проводиться в честь Дня города (здесь можно ознакомиться с полной программой праздника).
- Музеи города смогут посетить организованные группы жителей муниципального образования городской округ Ялта по предъявлению паспорта с пропиской, - сообщает пресс-служба администрации Ялты.
И так, куда ялтинцев пустят за так:
Ялта
Ялтинский историко-литературный музей: ул. Пушкинская, 5; ул. Екатерининская, 8; ул. Красноармейская, 5;
Дом-музей А. П. Чехова: ул. Кирова, 112;
Отдел «Чехов и Крым»: ул. Кирова, 32-а;
Музей «Поляна сказок», ул. Яузы, 28;
Музей «Его Величество Футбол»: Стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2а.
Ливадия
Ливадийский дворец-музей: ул. Батурина, д. 44а;
Алупка
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник: Дворцовое шоссе, д. 18;
Массандра
Дворец-музей Александра III: Симферопольское. шоссе, 13;
Гаспра
Дворец-замок «Ласточкино гнездо»: Алупкинское шоссе 9А;
Гурзуф
Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер: ул.Чехова, 22;
Музей А.С. Пушкина: Набережная им. А. С. Пушкина, 1
ИСТОЧНИК KP.RU