День Ялты: Горожане могут бесплатно побывать в 11 музеях

СЕГОДНЯ 09:31 2019-08-09T09:33:51+03:00

Для ялтинцев вход в музеи бесплатный. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В субботу, 10 августа объявлен день открытых дверей

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10 августа, в субботу жители Ялты смогут бесплатно посетить местные музеи. Такая акция проводиться в честь Дня города (здесь можно ознакомиться с полной программой праздника).

- Музеи города смогут посетить организованные группы жителей муниципального образования городской округ Ялта по предъявлению паспорта с пропиской, - сообщает пресс-служба администрации Ялты.

И так, куда ялтинцев пустят за так:

Ялта

Ялтинский историко-литературный музей: ул. Пушкинская, 5; ул. Екатерининская, 8; ул. Красноармейская, 5;

Дом-музей А. П. Чехова: ул. Кирова, 112;

Отдел «Чехов и Крым»: ул. Кирова, 32-а;

Музей «Поляна сказок», ул. Яузы, 28;

Музей «Его Величество Футбол»: Стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2а.

Ливадия

Ливадийский дворец-музей: ул. Батурина, д. 44а;

Алупка

Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник: Дворцовое шоссе, д. 18;

Массандра

Дворец-музей Александра III: Симферопольское. шоссе, 13;

Гаспра

Дворец-замок «Ласточкино гнездо»: Алупкинское шоссе 9А;

Гурзуф

Дача А. П. Чехова и О. Л. Книппер: ул.Чехова, 22;

Музей А.С. Пушкина: Набережная им. А. С. Пушкина, 1

ИСТОЧНИК KP.RU