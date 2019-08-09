В день города Ялты работа общественного транспорта будет продлена

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-09T09:58:24+03:00

В День рождения Ялты автобусы и троллейбусы будут ходить на час - два дольше обычного. Фото пресс-службы администрации Ялты.

Автобусы будут ходить до 24.00, а последний троллейбус уйдет в 23.30

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10 и 11 августа Ялта планирует широко отметить День рождения города. Развлечения по душе найдут, как ценители тихого отдыха (в залах библиотек и музеев, например), так и любители шумного веселья. Большая часть мероприятий пройдет на городской набережной – центре притяжения «города счастья».

Чтобы не добираться домой пешком, городские власти хоть и ненамного, но продлили работу автобусов и троллейбусов.

Итак, 10 и 11 августа ялтинские автобусы будут работать до 24.00 часов, сообщает пресс-служба администрации Ялты. Последний троллейбус отправится и того раньше - в 23.30.

Допоздна будут работать все автобусы в городском и пригородном сообщении, кроме муниципальных: № 1А, № 2, № 36, № 38, № 39. Эти маршруты будут ходить как и в обычный день - согласно графику на летний период – до 22.30.

Немного дольше будут работать всего три троллейбусных маршрута: № 1, № 3 и № 42. «Единичка» будет ходить до 22.00, «тройка» - до 23.00, а 42-ой маршрут закончит работу к 23.30.

ИСТОЧНИК KP.RU