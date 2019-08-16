В драке зарезали начальника отделения МЧС в Саках
В тихой курортной Евпатории произошло смертельное преступление.
Ярослав Мамаенко, руководитель подразделения МЧС в Саках, был убит в ночной драке – такая новость быстро распространилась в соцсетях.
- Инцидент произошел на улице Немечивых в Евпатории. Ярослав Мамаенко получил проникающее ножевое ранение надплечной области. Уже известно имя возможного убийцы, - этот пост подтверждается копией ориентировки, которую раздали сотрудниками полиции для поисков подозреваемого.
В этом документе для служебного использования говорится, что 31-летний мужчина был доставлен в больницу, но рана была смертельной и спасти его не удалось.
Он умер почти сразу.
Есть в ориентировке довольно подробная информация и подозреваемом: ему 31 год и он также проживает в Евпатории.
- Да, действительно, Ярослав Мамаенко погиб, - подтвердил «КП-Крым» Антон Охременко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.- За более подробной информацией обращайтесь в правоохранительные органы.
Ярослав Маменко, который погиб от ножа, в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» стал победителем конкурса на лучшего госинспектора по пожарному надзору Республики Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU