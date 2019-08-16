В драке зарезали начальника отделения МЧС в Саках

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-16T18:28:40+03:00

Ярослав Мамаенко - победитель конкурсе на лучшего госинспектора по пожарному надзору Республики Крым в 2015 г.Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РК

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В тихой курортной Евпатории произошло смертельное преступление.

Ярослав Мамаенко, руководитель подразделения МЧС в Саках, был убит в ночной драке – такая новость быстро распространилась в соцсетях.

- Инцидент произошел на улице Немечивых в Евпатории. Ярослав Мамаенко получил проникающее ножевое ранение надплечной области. Уже известно имя возможного убийцы, - этот пост подтверждается копией ориентировки, которую раздали сотрудниками полиции для поисков подозреваемого.

В этом документе для служебного использования говорится, что 31-летний мужчина был доставлен в больницу, но рана была смертельной и спасти его не удалось.

Он умер почти сразу.

Есть в ориентировке довольно подробная информация и подозреваемом: ему 31 год и он также проживает в Евпатории.

- Да, действительно, Ярослав Мамаенко погиб, - подтвердил «КП-Крым» Антон Охременко, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.- За более подробной информацией обращайтесь в правоохранительные органы.

Ярослав Маменко, который погиб от ножа, в 2015 году в рамках Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» стал победителем конкурса на лучшего госинспектора по пожарному надзору Республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU