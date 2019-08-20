В Крыму 24 августа боевые самолеты и вертолеты ЧФ устроят воздушное шоу

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-20T15:29:47+03:00

Шоу пройдет в небе над бухтой Капсель. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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24 августа, в субботу, экипажи боевых самолетов и вертолетов Морской авиации Черноморского флота покажут воздушное шоу для участников и гостей фестиваля «Таврида - АРТ».

- Военные летчики флота продемонстрируют свои профессиональные навыки в управлении и возможности пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, транспортного самолета Ан-26 и самолета-амфибия Бе-12, - сообщает пресс-служба ЧФ.

Небесное шоу пройдет над арт-кластером «Таврида», в бухте Капсель, вблизи Судака.

Всего в небо поднимется шесть боевых самолетов и вертолетов Черноморского флота.

Напоминаем, что вблизи места проведения фестиваля действуют ограничения для движения наземного транспорта, потому что там обустроили пешеходную зону для гостей и участников форума.

ИСТОЧНИК KP.RU