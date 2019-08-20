В Крыму 24 августа боевые самолеты и вертолеты ЧФ устроят воздушное шоу
24 августа, в субботу, экипажи боевых самолетов и вертолетов Морской авиации Черноморского флота покажут воздушное шоу для участников и гостей фестиваля «Таврида - АРТ».
- Военные летчики флота продемонстрируют свои профессиональные навыки в управлении и возможности пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, транспортного самолета Ан-26 и самолета-амфибия Бе-12, - сообщает пресс-служба ЧФ.
Небесное шоу пройдет над арт-кластером «Таврида», в бухте Капсель, вблизи Судака.
Всего в небо поднимется шесть боевых самолетов и вертолетов Черноморского флота.
Напоминаем, что вблизи места проведения фестиваля действуют ограничения для движения наземного транспорта, потому что там обустроили пешеходную зону для гостей и участников форума.
ИСТОЧНИК KP.RU