2019-08-20T15:29:47+03:00
Общество

В Крыму 24 августа боевые самолеты и вертолеты ЧФ устроят воздушное шоу

Действо пройдет в рамках фестиваля «Таврида - АРТ»
Галина КОВАЛЕНКО
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Шоу пройдет в небе над бухтой Капсель.Шоу пройдет в небе над бухтой Капсель.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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24 августа, в субботу, экипажи боевых самолетов и вертолетов Морской авиации Черноморского флота покажут воздушное шоу для участников и гостей фестиваля «Таврида - АРТ».

- Военные летчики флота продемонстрируют свои профессиональные навыки в управлении и возможности пилотажа истребителей Су-30СМ, поисково-спасательного вертолета Ка-27ПС, транспортного самолета Ан-26 и самолета-амфибия Бе-12, - сообщает пресс-служба ЧФ.

Небесное шоу пройдет над арт-кластером «Таврида», в бухте Капсель, вблизи Судака.

Всего в небо поднимется шесть боевых самолетов и вертолетов Черноморского флота.

Напоминаем, что вблизи места проведения фестиваля действуют ограничения для движения наземного транспорта, потому что там обустроили пешеходную зону для гостей и участников форума.

ИСТОЧНИК KP.RU

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