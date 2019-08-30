На Крымском мосту легковушка влетела в отбойник
По предварительным данным, никто не пострадал
Движение на мосту затруднено. Фото: "Автопартнер Крым"
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На Крымском мосту произошла авария. Автомобиль Toyota на скорости влетел в отбойник, из-за силы удара его отбросило на другую сторону дороги.
По предварительной информации пострадавших нет.
Как пишут очевидцы в соцсети «Автопартнер Крым», пассажиры и водитель были не пристегнутыми.
Движение на мосту не затруднено, место аварии огородили конусами.
Кстати, сегодня произошла еще одна авария и тоже в районе Керчи. Недалеко от поселка Ленино столкнулись грузовик и легковушка. Из-за этого на объекте образовалась пробка длиной в пять километров.
ИСТОЧНИК KP.RU