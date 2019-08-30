На Крымском мосту легковушка влетела в отбойник

СЕГОДНЯ 17:06 2019-08-30T17:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На Крымском мосту произошла авария. Автомобиль Toyota на скорости влетел в отбойник, из-за силы удара его отбросило на другую сторону дороги.

По предварительной информации пострадавших нет.

Как пишут очевидцы в соцсети «Автопартнер Крым», пассажиры и водитель были не пристегнутыми.

Движение на мосту не затруднено, место аварии огородили конусами.

Кстати, сегодня произошла еще одна авария и тоже в районе Керчи. Недалеко от поселка Ленино столкнулись грузовик и легковушка. Из-за этого на объекте образовалась пробка длиной в пять километров.

ИСТОЧНИК KP.RU