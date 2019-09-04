В Крым 5 сентября нагрянет гроза с градом

СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-04T17:35:53+03:00

В Крыму бывает очень крупный град. Фото: Настя Бурова-Леонова / Facebook

Изменить размер текста: A A

5 сентября, в четверг, на Крымском полуострове объявили штормовое предупреждение: гроза, град и сильный ветер.

- Завтра, в четверг, ждем прохождение холодного фронта через территорию Крыма с грозой и градом, - рассказала «КП»-Крым» Татьяна Любецкая, начальник крымского Гидрометцентра. - Возможны кратковременные дожди, шквалистое усиление ветра. Температура воздуха понизится, но незначительно. Будет 23...24 градусов тепла, после 32 градусов жары.

Правда, на какие точно населенные пункты обрушится град, пока неизвестно. Такой прогноз возможно сделать не раньше, чем за 2-3 часа до ненастья.

- Дожди будут лить и в четверг, и в пятницу, а вот в субботу и воскресенье осадков не ожидается, - отметил руководитель Гидрометцентра. - Не будет дождей и на следующей неделе.

На выходные дни крымские метеорологи обещают, что столбик термометра покажет +25...31°.

ИСТОЧНИК KP.RU