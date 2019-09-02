Град с куриное яйцо и крымская "Венеция": Какими были пять самых ненастных дней лета 2019
Осень вступила в свои права, которые ей гарантирует календарь. И сейчас мы с тревогой всматриваемся в небо, вчитываемся в прогноз погоды: какие сюрпризы подготовила природа-матушка ?! Пока только известно, что первая декада сентября будет теплой.
Зато можно оценить, каким же было лето-2019. Начало осени - это самое лучшее время сказать лету "до свидания", простить ему все шалости и проказы. Покуролесило, пошалило и хватит!
И так, вспоминаем, какими же природными аномалиями запомнился гостям и жителям Крымского полуострова июнь, июль и август 2019-го.
СЕВАСТОПОЛЬ ЕДВА НЕ СМЫЛО В МОРЕ
Автобусы стояли "по уши" в воде.Фото: Марина СИЗОВА
7 июня на город-герой Севастополь обрушился небывалой силы ливень. Стихия наглядно показала, какие там мужественные и настоящие люди живут. Мужчины на руках переносили бабуль через огромные лужи.
Спасение ребенка во время потопа в Севастополе 7.06.2019.Улица Кожанова, Севастополь. Видео: Andrey / YouTube
Водитель троллейбуса и сотрудница аптеки сумели спасти ребенка, которого мощный поток воды едва не унес под колеса автомобиля.
ЕВПАТОРИЯ СТАЛА ВЕНЕЦИЕЙ
Сильный дождь в Евпатории.София ЯКУБОВА
В детской курортной столице Евпатории ливень затопил улицы. Туристы и местные жители будто во всемирно известную Венецию попали. Правда, вместо легендарных лодок-гондол по улицам поплыли легковые автомобили: красные, белые, черные. Разнообразные расцветки и разные марки объединила одна беда - потоп!
ПО УЛИЦАМ ЯЛТЫ "НЕСЛАСЬ" МЕБЕЛЬ
По улицам Ялты плавают стулья из кафе.Последствия ливня возле памятника Ленину. Видео: Миша Линник/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Ялта, расположенная на гористой местности, становится очень уязвимой, если с небес выливаться избыточная доза осадков. Жемчужина Крыма превращается в настоящий аттракцион: по улицам сами по себе несутся различные предметы, включая мебель.
Пользователи соцсети запечатлели один из таких стульев-«плывунов» и решили, что он предназначен для серфинга.
В СИМФЕРОПОЛЕ ГРАД С КУРИНОЕ ЯЙЦО
Такой град выпал в симферопольском микрорайоне ГРЭС. Фото: Настя Бурова-Леонова / Facebook
Малоприятные впечатления принесли гостям и жителям Крымского полуострова и ледяные комки, которые «бомбардировали» столицу Республики Крым. Южане зимой не особенно снегом избалованные, а тут на их головы в июне обрушились куски льда.
- Ничего себе! Так и зашибить могут, - удивленно рассматривали очевидцы огромные градины. - Вот так, "гостинчик"!
Похозяйничали тучки с замороженным дождиком и в Черноморский районе.
В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАТОПИЛО ДОМА
В Приозерном "плавали" домовладения. Фото: пресс-служба МЧС России по РК
Ливень изрядно потрепал нервы жителям поселка Приозерное, Ленинского района.
- Вода подтопила дома и хозяйственные постройки, - делились впечатлениями крымчане. - Хорошо, что спасатели прихватили с собой насосы, все откачали, а там жди, когда вода сама уйдет.
Лето - 2019, если взять во внимание погоду, выдалось беспокойное, хотя есть и хорошее утешение - люди от ненастья не пострадали. Все живы и здоровы.
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ИСТОЧНИК KP.RU