Град с куриное яйцо и крымская "Венеция": Какими были пять самых ненастных дней лета 2019

Осень вступила в свои права, которые ей гарантирует календарь. И сейчас мы с тревогой всматриваемся в небо, вчитываемся в прогноз погоды: какие сюрпризы подготовила природа-матушка ?! Пока только известно, что первая декада сентября будет теплой.

Зато можно оценить, каким же было лето-2019. Начало осени - это самое лучшее время сказать лету "до свидания", простить ему все шалости и проказы. Покуролесило, пошалило и хватит!

И так, вспоминаем, какими же природными аномалиями запомнился гостям и жителям Крымского полуострова июнь, июль и август 2019-го.

СЕВАСТОПОЛЬ ЕДВА НЕ СМЫЛО В МОРЕ

Автобусы стояли "по уши" в воде.Фото: Марина СИЗОВА

7 июня на город-герой Севастополь обрушился небывалой силы ливень. Стихия наглядно показала, какие там мужественные и настоящие люди живут. Мужчины на руках переносили бабуль через огромные лужи.

Спасение ребенка во время потопа в Севастополе 7.06.2019.Улица Кожанова, Севастополь. Видео: Andrey / YouTube

Водитель троллейбуса и сотрудница аптеки сумели спасти ребенка, которого мощный поток воды едва не унес под колеса автомобиля.

ЕВПАТОРИЯ СТАЛА ВЕНЕЦИЕЙ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/721981" frameborder="0"></iframe> Сильный дождь в Евпатории.София ЯКУБОВА

В детской курортной столице Евпатории ливень затопил улицы. Туристы и местные жители будто во всемирно известную Венецию попали. Правда, вместо легендарных лодок-гондол по улицам поплыли легковые автомобили: красные, белые, черные. Разнообразные расцветки и разные марки объединила одна беда - потоп!

ПО УЛИЦАМ ЯЛТЫ "НЕСЛАСЬ" МЕБЕЛЬ

По улицам Ялты плавают стулья из кафе.Последствия ливня возле памятника Ленину. Видео: Миша Линник/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Ялта, расположенная на гористой местности, становится очень уязвимой, если с небес выливаться избыточная доза осадков. Жемчужина Крыма превращается в настоящий аттракцион: по улицам сами по себе несутся различные предметы, включая мебель.

Пользователи соцсети запечатлели один из таких стульев-«плывунов» и решили, что он предназначен для серфинга.

В СИМФЕРОПОЛЕ ГРАД С КУРИНОЕ ЯЙЦО

Такой град выпал в симферопольском микрорайоне ГРЭС. Фото: Настя Бурова-Леонова / Facebook

Малоприятные впечатления принесли гостям и жителям Крымского полуострова и ледяные комки, которые «бомбардировали» столицу Республики Крым. Южане зимой не особенно снегом избалованные, а тут на их головы в июне обрушились куски льда.

- Ничего себе! Так и зашибить могут, - удивленно рассматривали очевидцы огромные градины. - Вот так, "гостинчик"!

Похозяйничали тучки с замороженным дождиком и в Черноморский районе.

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАТОПИЛО ДОМА

В Приозерном "плавали" домовладения. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

Ливень изрядно потрепал нервы жителям поселка Приозерное, Ленинского района.

- Вода подтопила дома и хозяйственные постройки, - делились впечатлениями крымчане. - Хорошо, что спасатели прихватили с собой насосы, все откачали, а там жди, когда вода сама уйдет.

Лето - 2019, если взять во внимание погоду, выдалось беспокойное, хотя есть и хорошее утешение - люди от ненастья не пострадали. Все живы и здоровы.

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