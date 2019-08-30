2019-08-30T14:19:25+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет в Крыму на День знаний: синоптики рассказали, будет ли дождь

На полуострове хозяйничает сухой северо-восточный ветер
Галина КОВАЛЕНКО
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На школьную линейку можно прийти в легкой одежде и без зонтиков.На школьную линейку можно прийти в легкой одежде и без зонтиков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Лето на исходе: августа осталось раз, два и обчелся. Календарная осень уже на пороге: сентябрь начнется в воскресенье, но торжественные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября.

Дети пойдут в школы при полном параде: мальчишки в белых рубашках, девчонки будут щеголять в ослепительно белоснежных бантах и гольфах.

И, конечно, преподавателей ждет очень много цветов. Как правило, торжественные мероприятия, в которых принимают участие все учащиеся, проходят на свежем воздухе.

- 2 сентября, в день первого школьного звонка, погода в Симферополе будет отличной: сухо и прекрасно, температура днем 28-30 градусов, - рассказала «Комсомольской правде»-Крым» Татьяна Любецкая, начальник Крымского гидрометцентра.

В ближайшие дни природа не собирается огорчать жителей и гостей Крымского полуострова.

- Об осени пока говорить рано - лето продолжается. И в эти выходные, и на следующей неделе температурный фон будет достаточно высоким. Столбики термометров покажут +25…30 градусов, - сообщила «КП»-Крым» главный синоптик Крымского полуострова и отметила, что в воскресенье будет даже чуть теплее - всего на один градус, но все же! Столбик термометра поднимется до +31.

Специалист подчеркнула, что ночи на полуострове стали прохладнее: температура воздуха +12…17 градусов, а на Южном берегу Крыма до +22 градусов.

- Но, к сожалению, периодически то сильнее, то чуть слабее, будет дуть северо-восточный ветер, - сообщала синоптик. - Чем он плох? Тем, что очень сухой. А на полуострове уже две декады нет осадков: города и другие населенные пункты в пыли, цветы, деревья и овощи на грядках. В Крыму вода нужна для наполняемости водохранилищ.

Татьяна Любецкая, подводя итоги, сказала:

- Первая декада сентября будет однозначно теплой. Будут ли дожди или нет, пока сказать трудно. Не можем мы прогнозировать, каким же будет сентябрь. Было бы хорошо, если бы повторился прошлый, 2018-ый год, когда можно было весь месяц купаться и загорать: холодные массы воздуха пришли аж 24 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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