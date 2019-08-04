2019-08-04T11:07:59+03:00
Происшествия

На Крым обрушился мощный ливень

Дождь подтопил дома в Ленинском районе и превратил улицы в горные реки [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Пешеходам и автолюбителям приходится несладко. Фото: пресс-служба МЧС России по Республике КрымПешеходам и автолюбителям приходится несладко. Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Крым
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Все выходные с небес на Крымский полуостров льется влага. Где-то капли лишь слегка увлажнили асфальт, а вот на востоке региона, в окрестностях Керчи, хозяйничает настоящая природная стихия.

Из-за мощного ливня в Ленинском районе случился настоящий апокалипсис. «SOS» прозвучало в поселке Приозерном, который если судить по информации в социальных сетях, «поплыл» поздно вечером.

Домовладения "плавают". Фото: пресс-служба МЧС России по РК

Домовладения "плавают". Фото: пресс-служба МЧС России по РК

В первую очередь стихия подтопила часть домовладений в частном секторе.

Вместо улицы появилась горная река. Фото:пресс-служба МЧС России по РК

Вместо улицы появилась горная река. Фото:пресс-служба МЧС России по РК

Страдают жилые дома и хозпостройки, имущество и живность. Жители забили тревогу и сотрудники чрезвычайного ведомства бросились выручать людей из беды.

Воду из домов приходиться откачивать. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

Воду из домов приходиться откачивать. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

На часах всего шесть утра, а ребята из 3-й ПСО ФПС по Республике Крым уже вовсю работают: оказывают помощь пострадавшим и проводят работы по откачке дождевой воды из затопленных частных домовладений в пригороде Керчи.

Фото: В Приозерном много воды на улицах и во дворах. ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK

Фото: В Приозерном много воды на улицах и во дворах. ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK

На фотографиях, которыми поделились очевидцы «потопа», видно, что вместо улиц в поселке появились реки.

Нашлись остряки, которые предложили переименовать поселок в "Наутилосово-Помпилиусовое", видимо вспомнили известную песню «Ходить по воде».

Но жителям явно не до шуток.

- В Ленинском районе продолжают устранятся последствия ливня, - сообщили "Комсомольской правде - Крым" в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

"Комсомолка" продолжает следить за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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