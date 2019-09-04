Первый президент Крыма находится в крайне тяжелом состоянии после комы

СЕГОДНЯ 18:47 2019-09-04T18:47:35+03:00

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Состояние первого президента Крыма Юрия Мешкова турецкие врачи оценивают как крайне тяжелое. Об этом «КП-Крым» рассказала дочь политика Марианна Мешкова.

Сейчас он питается через зонд. У Мешкова повреждено левое полушарие мозга, один глаз плохо видит.

- Но он реагирует на голос, чувствует. Врачи сказали, что лежать ему еще где-то 14 дней, так как стоит вопрос о проведении второй операции. Но нужно будет повторно сделать томографию, - делится Мешкова.

Пока турецкая больница не озвучила сумму, которая необходима для лечения политика.

- Доктора сказали, что транспортировать в Россию его можно будет только через 14 дней, повторюсь, после дополнительного обледования. И делать это нужно будет при условии, что папа будет лежать и всю дорогу его будет сопровождать медсестра, - резюмировала дочь.

Но вот у жены Мешкова, Екатерины, 14 сентября заканчивается путевка и жить женщине будет негде. Поэтому вскоре придется решать еще одну финансовую проблему – с размещением жены первого президента республики.

- Она не бросит папу. Конечно, все мы очень расстроены. Дай Бог все разрешится хорошо, - вздыхает Марианна.

ИСТОЧНИК KP.RU