Первый президент Крыма потерял зрение после инсульта

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-05T11:16:43+03:00

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Первый президент Крыма потерял зрение после того, как перенес инсульт. Несчастье случилось с политиком в Турции, куда они с женой поехали отдыхать.

Сейчас Юрий Мешков находится под наблюдением врачей.

- Оказалось, что папа ничего не видит. Ему Катя (супруга Мешкова – прим.Ред.) говорит: моргни, если ты меня видишь, а он не моргает. А когда попросили моргнуть, если не видит, то он моргнул. Так мы поняли, что у папы пока отсутствует зрение. Но на голос он реагирует, сжал руку уже. После такого, конечно, должно пройти время, тогда станет больше понятно больше о его состоянии, - рассказала «КП-Крым» его дочь Марианна Мешкова.

По ее словам, политику нужно находиться под наблюдением как минимум 10 дней, после этого ему сделают повторные анализы. А после будет уже решаться вопрос о второй операции или его транспортировке в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU