Опознано тело погибшей пассажирки с затонувшего под Судаком судна
Спасатели обнаружили и опознали тело погибшей пассажирки с судна «Камелот». Катер затонул днем 5 сентября.
В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что пострадавшая - уроженка Ростовской области, ей было 60 лет.
- Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов, - подчеркнул профильный министр Сергей Шахов.
Напомним, днем 5 сентября недалеко от мыса Толстый из-за шторма перевернулся прогулочный катер «Камелот». В этот момент на борту находилось 14 человек. Удалось спасти 12 человек и одного члена экипажа. Поиски одной пропавшей пассажирки велись вчера и сегодня утром.
Как сообщили в крымском Следкоме,уже возбуждено уголовно дело по ЧП с затонувшим катером. Капитан задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU