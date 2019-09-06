Опознано тело погибшей пассажирки с затонувшего под Судаком судна

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-06T16:51:08+03:00

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Спасатели обнаружили и опознали тело погибшей пассажирки с судна «Камелот». Катер затонул днем 5 сентября.

В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что пострадавшая - уроженка Ростовской области, ей было 60 лет.

- Дальнейшие действия будут проводить сотрудники следственных органов, - подчеркнул профильный министр Сергей Шахов.

Напомним, днем 5 сентября недалеко от мыса Толстый из-за шторма перевернулся прогулочный катер «Камелот». В этот момент на борту находилось 14 человек. Удалось спасти 12 человек и одного члена экипажа. Поиски одной пропавшей пассажирки велись вчера и сегодня утром.

Как сообщили в крымском Следкоме,уже возбуждено уголовно дело по ЧП с затонувшим катером. Капитан задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU