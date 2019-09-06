2019-09-06T10:27:47+03:00
Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело по ЧП с затонувшим катером «Камелот» и задержали его капитана

Судоводителя подозревают в нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
ЧП случилось в окрестностях Судака. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РКЧП случилось в окрестностях Судака. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК
Изменить размер текста:

Следком Крыма возбудил уголовное дело по факту происшествия в окрестностях Судака, где затонуло судно и без вести пропал пассажир. Судоводитель задержан.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, - сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым.

Судоводитель задержан в порядке и допрошен в качестве подозреваемого.

По ч.2 ст. 263 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет. Сейчас идет речь об избрании в отношении него меры пресечения.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по РК и г. Севастополю 5 сентября, около 12 часов 40 минут, катер «Камелот» вышел из Нового Света в сторону мыса Карадаг. Но уже через 20 минут судно попало в шторм около мыса Толстый.

- Судно затонуло в 150 метрах от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств, - отметили в ведомстве. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены.

Поиски одной пассажирки, уроженки Ростовской области, продолжаются. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «В Судаке утонул катер с туристами»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Севастопольские спасатели вытащили из двухметровой ямы двух лошадей
В Судаке с 7 утра возобновили поиски пропавшей с затонувшего катера «Камелот»
Временный избирательный участок откроют в аэропорту «Симферополь»
Кратковременные дожди и грозы, ветрено: погода в Крыму на 6 сентября
"Шутить не буду": Аксенов пригрозил национализировать завод "Крымский Титан"
Из-за перекрытия Северо-Крымского канала в заливе Сиваш сократилось количество круглых червей
Поиски пропавшей туристки с затонувшего катера приостановили
Аксенов назвал рост цен и низкие доходы основными проблемами Крыма
Туристический поток в Крым увеличивается каждый год на 10-15%
В Севастополе отдохнули 418 тысяч туристов
В Детском парке Симферополя отремонтируют все аттракционы
В Севастополе завели уголовное дело из-за умершей на пороге больницы бабы Саши
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать тротуарную плитку
В МЧС Крыма рассказали, почему катер в Судаке пошел ко дну
Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером в Судаке
В Коктебеле КамАЗ со строительным краном рухнул в море
Полиция Крыма проводит проверку по факту жестокого убийства собаки в Керчи