В Крыму возбудили уголовное дело по ЧП с затонувшим катером «Камелот» и задержали его капитана

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-06T10:27:47+03:00

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Следком Крыма возбудил уголовное дело по факту происшествия в окрестностях Судака, где затонуло судно и без вести пропал пассажир. Судоводитель задержан.

- Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека, - сообщает пресс-служба СК РФ по Республике Крым.

Судоводитель задержан в порядке и допрошен в качестве подозреваемого.

По ч.2 ст. 263 УК РФ подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет. Сейчас идет речь об избрании в отношении него меры пресечения.

По информации пресс-службы ГСУ СК России по РК и г. Севастополю 5 сентября, около 12 часов 40 минут, катер «Камелот» вышел из Нового Света в сторону мыса Карадаг. Но уже через 20 минут судно попало в шторм около мыса Толстый.

- Судно затонуло в 150 метрах от берега, а находившиеся на борту пассажиры вместе с судоводителем оказались в открытом море без спасательных средств, - отметили в ведомстве. 12 пассажиров и один член экипажа были спасены.

Поиски одной пассажирки, уроженки Ростовской области, продолжаются. Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU