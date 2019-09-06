2019-09-06T09:46:04+03:00
Происшествия

В Судаке с 7 утра возобновили поиски пропавшей с затонувшего катера «Камелот»

Судно перевернулось 5 сентября возле мыса Толстый
Галина КОВАЛЕНКО
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Поиски возобновили. Фото: ГУ МЧС России по РКПоиски возобновили. Фото: ГУ МЧС России по РК
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6 сентября, в окрестностях Судака снова начали искать в Черном море женщину, которая пропала с катера «Камелот».

- Поиски без вести женщины, уроженки Ростовской области, возобновились в 7 утра, - рассказал «КП»-Крым» Андрей Шкляр, начальник Судакского отряда «КРЫМ-СПАС».

С восходом солнца крымские спасатели отправились к району, где затонул катер с людьми.

ЧП случилось 5 сентября во второй половине дня: в 200 метрах от берега перевернулось судно с туристами. В беду попали отдыхающие, которые отправились на морскую прогулку из Нового Света. 12 человек, включая капитана сразу же вытащили сразу из воды, а вот одну женщину безуспешно искали до наступления темноты. Нужно отметить, что спасенным не потребовалась медицинская помощь. Подруге пропавшей женщины, которая была на "Камелоте" понадобилась психологическая поддержка.

На сегодняшний день есть две версии произошедшего: возможный перегруз катера и плохие погодные условия.

Следком Крыма проводит проверку по факту ЧП с прогулочным катером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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