По состоянию на 12 часов в Крыму явка составила почти 15%, в Севастополе - 12%

СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-08T14:45:11+03:00

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К 12 часам дня на выборах в Государственный совет Республики Крым и муниципальные органы власти проголосовали 14,43% избирателей.

По последним данным Центризбиркома, активнее всего идет голосование в Раздольненском районе (более 23%), хуже всего традиционно голосуют в Ялте.

В Севастополе к 12.00 проголосовали 12,25% избирателей (это почти 39,5 человек). Активнее всего голосует Нахимовский район (там явка составила почти 14%), хуже всего - Ленинский (с явкой чуть менее 11%).

Информации о серьезных нарушениях во время выборов нет, голосование проходит спокойно. На каждом участке дежурят сотрудники полиции, МЧС.

Напомним, в Крыму открыт 1201 участок, проголосовать можно до 20.00. В этом году впервые можно было проголосовать досрочно. В таком случае бюллетени запечатываются в присутствии комиссии в специальный конверт, который вскрывают только во время подсчета голосов.

Международные наблюдатели в этом году не принимают участие в крымских выборах, никто не подал соответствующие документы в избирком.

ИСТОЧНИК KP.RU