По состоянию на 12 часов в Крыму явка составила почти 15%, в Севастополе - 12%
К 12 часам дня на выборах в Государственный совет Республики Крым и муниципальные органы власти проголосовали 14,43% избирателей.
По последним данным Центризбиркома, активнее всего идет голосование в Раздольненском районе (более 23%), хуже всего традиционно голосуют в Ялте.
В Севастополе к 12.00 проголосовали 12,25% избирателей (это почти 39,5 человек). Активнее всего голосует Нахимовский район (там явка составила почти 14%), хуже всего - Ленинский (с явкой чуть менее 11%).
Информации о серьезных нарушениях во время выборов нет, голосование проходит спокойно. На каждом участке дежурят сотрудники полиции, МЧС.
Напомним, в Крыму открыт 1201 участок, проголосовать можно до 20.00. В этом году впервые можно было проголосовать досрочно. В таком случае бюллетени запечатываются в присутствии комиссии в специальный конверт, который вскрывают только во время подсчета голосов.
Международные наблюдатели в этом году не принимают участие в крымских выборах, никто не подал соответствующие документы в избирком.
ИСТОЧНИК KP.RU