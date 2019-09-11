Парализованный первый президент Крыма получил инфекцию и готовится к перелету в Россию из Турции

СЕГОДНЯ 19:02 2019-09-11T19:29:32+03:00

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Первый президент Крыма Юрий Мешков в парализованном состоянии готовится к транспортировке в Россию из Турции. За пару недель, которые он пролежал в иностранном госпитале, он получил инфекцию – воспаление в легких.

- Уже в эту пятницу или субботу папу нужно перевозить в Россию. Страховая компания взялась нам помочь и транспортировать его. Но на этом все. То есть, нужно будет выкупать шесть мест, раскладывать кресла и перевозить его только в лежачем положении. Никакого спецборта не будет, папа с женой полетят обычным рейсом, - рассказывает «КП-Крым» дочь политика Марианна Мешкова.

Она с досадой сообщает, что никто из представителей различных регионов не отозвался на помощь ее отцу. И что теперь делать женщина не знает.

- Он прилетит, его выгрузят и все! А что дальше? Как вызвать скорую? В какую больницу ему ехать? Я очень боюсь за здоровье папы. Пожалуйста, если кто-то знает, как и что делать в таких ситуациях, свяжитесь со мной, - просит помощи Марианна.

ИСТОЧНИК KP.RU