В Керчи возобновились поиски пропавшего в море подростка

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-12T10:03:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в Керчи возобновились поиски пропавшего в море 15-летнего подростка. Как сообщили «КП-Крым» в пресс-службе крымского главка МЧС, работы продолжатся до тех пор, пока пострадавшего не найдут.

Напомним, ЧП произошло в районе пансионата «Прибой». Там 22-летний парень пошел купаться в море, но начал тонуть, тогда к нему на помощь бросился его младший брат. Старшему удалось выплыть и спастись, а второго до сих пор неизвестна.

Кроме того, Следком начал проверку по факту произошедшего. Как выяснили следователи, пропавший родом из Магнитогорска. Он отдыхал с семьей на диком пляже в районе маяка.

- Сотрудниками следственного отдела по городу Керчь начата всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU