2019-09-16T08:30:00+03:00
Происшествия

В Симферополе разоблачили риэлтора-мошенника

Подозреваемому грозит до 5 лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
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Мошеннику грозит тюремное заключение.Мошеннику грозит тюремное заключение.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Симферополе прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении лже-риэлтора.

Мошенник предлагал услуги в оформлении документов на недвижимость, брал деньги и ничего взамен не предоставлял.

- Утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Житель Симферополя обещал своим клиентам, что поможет оформить документы на дома, квартиры и участки, хотя даже и думал выполнять взятые на себя обязательства.

Подозреваемом по ч. 2 ст. 159 УК РФ грозит лишение свободы до 5 лет.

Нужно отметить, что недвижимость на полуострове пользуется спросом. Севастополь даже попал в пятерку городов России, где охотнее всего покупают недвижимость, а вот Симферополь занимает 14 строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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