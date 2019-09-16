Напились и будут оштрафованы: Пассажирки рейса Симферополь - Москва попали в полицию

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-16T11:24:54+03:00

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На рейсе из Симферополя в Москву произошло ЧП: двух представительниц прекрасного пола прямо с борта самолета отвели в дежурную часть полиции.

- Сотрудниками линейного управления в аэропорту Шереметьево в дежурную часть доставлены две пассажирки с рейса Симферополь-Москва за распитие спиртных напитков на борту воздушного судна, - сообщили «КП»-Крым» в пресс-службе управления транспортной полиции МВД России по ЦФО.

В ведомстве также отметили, что женщины были подшофе, но до рукоприкладства дело не дошло.

- Информация о драке на борту не соответствует действительности, - отметили в пресс-службе.

Подобные случаи нельзя назвать редкими. Весной и вовсе произошел дикий случай: пожилая леди устроила драку в самолете Москва - Симферополь. Пенсионерка с кулаками набросилась на стюарда.

ИСТОЧНИК KP.RU