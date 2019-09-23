Крымский Минздрав разъяснил правила для вызова скорой

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-23T13:17:03+03:00

Скорую может вызвать любой человек, независимо от гражданства. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Медпомощь оказывается всем гражданам круглосуточно и бесплатно независимо от гражданства, прописки и наличия полиса ОМС

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В регионе нередки случаи ложного вызова «Скорой помощи», поэтому в Минздраве РК напомнили правила и условия обращения за мобильной медицинской помощью.

- Экстренная медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях, представляющих угрозу жизни, и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Причем сделать это можно круглосуточно и бесплатно и неважно какое у болящего гражданство, место прописки и есть ли на руках полис ОМС.

Так же в ведомстве напомнили, что вызвать карету скорой медицинской помощи можно по следующим номерам: с городского стационарного телефона нужно набрать «103», с мобильного «030».

ИСТОЧНИК KP.RU