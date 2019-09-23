2019-09-23T13:17:03+03:00
Общество

Крымский Минздрав разъяснил правила для вызова скорой

Медпомощь оказывается всем гражданам круглосуточно и бесплатно независимо от гражданства, прописки и наличия полиса ОМС
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Скорую может вызвать любой человек, независимо от гражданства.Скорую может вызвать любой человек, независимо от гражданства.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В регионе нередки случаи ложного вызова «Скорой помощи», поэтому в Минздраве РК напомнили правила и условия обращения за мобильной медицинской помощью.

- Экстренная медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях, представляющих угрозу жизни, и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Причем сделать это можно круглосуточно и бесплатно и неважно какое у болящего гражданство, место прописки и есть ли на руках полис ОМС.

Так же в ведомстве напомнили, что вызвать карету скорой медицинской помощи можно по следующим номерам: с городского стационарного телефона нужно набрать «103», с мобильного «030».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе ввели новые ограничения движения для автомобилей
В Севастополе лже-медсестра украла у пенсионерок на 237 тысяч рублей
В Симферополе избран глава городского совета
В Крыму откроют десятки новых кинотеатров
В Симферополе проходит акция «Семейное дерево»
В озере неподалеку от Алушты утонул мужчина
Почти половина крымчан провела летний отпуск на полуострове
В Симферополе прошла выставка кошек
Голландский музей отказался отвечать, где хранит скифское золото
«Учите ПДД!»: Реверсивное движение в Симферополе доставляет проблемы водителям
Стало известно, когда в Крыму потеплеет
Появилось видео задержания вымогателей в Крыму
Крымские пограничники нашли у граждан Украины 2 револьвера и патроны
В Крыму на берег выбросилась дельфин-мама
Погода в Крыму на 23 сентября: без осадков и тепло до +24