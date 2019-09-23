Крымский Минздрав разъяснил правила для вызова скорой
В регионе нередки случаи ложного вызова «Скорой помощи», поэтому в Минздраве РК напомнили правила и условия обращения за мобильной медицинской помощью.
- Экстренная медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях, представляющих угрозу жизни, и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, - сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
Причем сделать это можно круглосуточно и бесплатно и неважно какое у болящего гражданство, место прописки и есть ли на руках полис ОМС.
Так же в ведомстве напомнили, что вызвать карету скорой медицинской помощи можно по следующим номерам: с городского стационарного телефона нужно набрать «103», с мобильного «030».
ИСТОЧНИК KP.RU