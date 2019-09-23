2019-09-23T18:54:31+03:00
Общество

Бархатный сезон в Крыму 2019: В горах выпал первый снег

Над Чатыр-Дагом летали «белые мухи» [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Ветер принес снег на Чатыр-Даг. Фото:кадр видеоВетер принес снег на Чатыр-Даг. Фото:кадр видео
Изменить размер текста:

Выходные 21 и 22 сентября, на Крымском полуострове, выдались неуютными и прохладными: столбик термометра опустился ниже +20 градусов. В горной части полуострова туристы и вовсе заметили, как с небес на землю падают снежинки. Природа видимо забыла, что в Крыму, если верить календарю, бархатный сезон.

В соцсети даже появилось видео, которое записал житель Керчи Иван Аболешин.

Бархатный сезон в Крыму 2019: В горах выпал первый снег.Видео: Иван Аболешин/VK

Мужчина, которому по душе активный отдых, находился на Чатыр-Даге – это довольно большой горный массив, который находится в окрестностях Алушты, когда начался первый в этом сезоне снегопад на полуострове.

Синоптики же обещают, что вот-вот на полуостров вернется тепло.

- В первой половине этой недели днем столбики термометров поднимутся до +25. Будет облачно, но без осадков, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи построят первый вертолетоносец в России
Ремонт продолжается: новая схема движения общественного транспорта на улице Александра Невского
Австралийские потомки Айвазовского прилетели в Крым купаться
В Симферополе ремонт ливневки остановил движение на Ракетной
В Крыму погиб подросток в окрестностях Демерджи
В Крыму с 1 октября подорожают почтовые услуги
В Алуште пройдет День милосердия «Белый цветок»
В Симферополе ввели новые ограничения движения для автомобилей
В Севастополе лже-медсестра украла у пенсионерок 237 тысяч рублей
Крымский Минздрав разъяснил правила для вызова скорой
В Симферополе избран глава городского совета
В Крыму откроют десятки новых кинотеатров
В Симферополе проходит акция «Семейное дерево»
В озере неподалеку от Алушты утонул мужчина
Почти половина крымчан провела летний отпуск на полуострове
В Симферополе прошла выставка кошек
Голландский музей отказался отвечать, где хранит скифское золото
«Учите ПДД!»: Реверсивное движение в Симферополе доставляет проблемы водителям
Стало известно, когда в Крыму потеплеет
Появилось видео задержания вымогателей в Крыму
Крымские пограничники нашли у граждан Украины 2 револьвера и патроны
В Крыму на берег выбросилась дельфин-мама
Погода в Крыму на 23 сентября: без осадков и тепло до +24