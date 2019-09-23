СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-23T18:54:31+03:00

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Выходные 21 и 22 сентября, на Крымском полуострове, выдались неуютными и прохладными: столбик термометра опустился ниже +20 градусов. В горной части полуострова туристы и вовсе заметили, как с небес на землю падают снежинки. Природа видимо забыла, что в Крыму, если верить календарю, бархатный сезон.

В соцсети даже появилось видео, которое записал житель Керчи Иван Аболешин.

Бархатный сезон в Крыму 2019: В горах выпал первый снег.Видео: Иван Аболешин/VK

Мужчина, которому по душе активный отдых, находился на Чатыр-Даге – это довольно большой горный массив, который находится в окрестностях Алушты, когда начался первый в этом сезоне снегопад на полуострове.

Синоптики же обещают, что вот-вот на полуостров вернется тепло.

- В первой половине этой недели днем столбики термометров поднимутся до +25. Будет облачно, но без осадков, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU