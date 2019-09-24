2019-09-24T09:39:17+03:00
Общество

В октябре у туристов популярны Севастополь, Симферополь и Бахчисарай

Рейтинг основан на данных по бронированию жилья
Галина КОВАЛЕНКО
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Бахчисарай хорош в межсезонье.Бахчисарай хорош в межсезонье.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Стало известно, какие некурортные города Крымского полуострова пользуются популярностью у отдыхающих после завершения бархатного сезона, в межсезонье, а именно в октябре. Аналитики Tvil.ru пришли к выводу, что чаще всего туристы бронируют жилье в Севастополе, Симферополе и Бахчисарае.

- В межсезонье в Симферополе жилье стоит 2 300 рублей в сутки, - отмечают эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха. – В Бахчисарае и Севастополе соответственно 1 600 и 2100 рублей в сутки.

Специалисты в области туристической индустрии также пришли к выводу, что полуостров более привлекателен для россиян, чем Турция. За лето в Крыму и Севастополе побывало пять миллионов российских туристов, тогда как на курортах Турции всего 3,5 миллиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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