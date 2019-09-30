В Крыму у карликовой коровы зебу родился чудо-теленок
В Крыму карликовая корова зебу стала мамой.
- Родился очень славный теленочек, - сообщает пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр. - Но самое главное и это просто редкая удача, настоящее чудо, что это - девочка!
Мини-коров очень мало в российских зоопарках, поэтому рождение теленка, да еще и девочки, которая станет продолжательницей рода – это целое событие.
Зебу души не чает в новорожденной. Фото: Виктор Жиленко
- Не отпускает от себя ни на шаг, были бы руки, то наверное, не выпускала из объятий.
Кстати, зебу – умное и неприхотливое к питанию животное. У него высокое слюноотделение, помогающее усвоить даже самый грубый корм.
В этом же зоопарке живут удивительные бельчата, которых воспитала кошка, но они вообразили себя птицами.
ИСТОЧНИК KP.RU