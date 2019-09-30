В Крыму у карликовой коровы зебу родился чудо-теленок

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-30T09:45:55+03:00

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В Крыму карликовая корова зебу стала мамой.

- Родился очень славный теленочек, - сообщает пресс-служба Бахчисарайского парка миниатюр. - Но самое главное и это просто редкая удача, настоящее чудо, что это - девочка!

Мини-коров очень мало в российских зоопарках, поэтому рождение теленка, да еще и девочки, которая станет продолжательницей рода – это целое событие.

Зебу души не чает в новорожденной. Фото: Виктор Жиленко

- Не отпускает от себя ни на шаг, были бы руки, то наверное, не выпускала из объятий.

Кстати, зебу – умное и неприхотливое к питанию животное. У него высокое слюноотделение, помогающее усвоить даже самый грубый корм.

В этом же зоопарке живут удивительные бельчата, которых воспитала кошка, но они вообразили себя птицами.

ИСТОЧНИК KP.RU