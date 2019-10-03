«Грязными ногами встала на памятник и курит»: Люди возмутились нахалкой из Керчи

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-03T17:51:01+03:00

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Симпатичная девушка в светлом спортивном костюме попала в объектив, когда она стояла на основании монумента воинам-интернационалистам и дымила сигареткой. Неподалеку от нее резвятся малолетние дети.

- Стандартная «яжемать» курит прямо на памятнике погибшим в Афганистане. На вежливую просьбу отойти в сторонку, она послала далеко-далеко, - пожаловался автор снимков.

Многие пользователи считают, что невежу нужно наказать. Фото: ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ/VK

Нашлись и защитники, которые сочли, что ничего противозаконного керчанка не сделала и вообще нельзя людей без их ведома фотографировать, а тем более выкладывать снимки на всеобщее обозрение.

Напоминаем, что летом в Севастополе произошел скандал: отдыхающие прямо на танке-памятнике устроили гулянку. На башне разложили закуску и поставили бутылки с выпивкой.

ИСТОЧНИК KP.RU