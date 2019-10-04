В Крыму в 5 раза стало больше случаев бешенства
На Крымском полуострове сложилась непростая ситуация по бешенству.
Если в 2014 году было 7 вспышек бешенства среди животных, то в 2015 – уже 8, 2016 – 27, 2017 – 20, а 2018 году и вовсе 35.
- В этом году уже зафиксировано 30 случаев заболевания бешенством, - сообщили в пресс-службе УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК и городу Севастополь. - Среди носителей вируса - домашние и дикие животные. Впервые за два года заболевание зафиксировано среди крупного рогатого скота.
В минувшем сентябре было установлено четыре карантинных зоны по бешенству - в Симферопольском и Джанкойском районах, а также в Феодосии.
- Ситуация по выявлению вспышек заболевания имеет тенденцию к ухудшению, - отмечают в ведомстве.
В Симферопольском районе бешеный волк даже напал на человека. ЧП произошло в окрестностях села Перевальное.
ИСТОЧНИК KP.RU