В Крыму в 5 раза стало больше случаев бешенства

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-04T13:45:35+03:00

В 2014 году заболело 7 животных, а в 2018-ом уже 35

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На Крымском полуострове сложилась непростая ситуация по бешенству.

Если в 2014 году было 7 вспышек бешенства среди животных, то в 2015 – уже 8, 2016 – 27, 2017 – 20, а 2018 году и вовсе 35.

- В этом году уже зафиксировано 30 случаев заболевания бешенством, - сообщили в пресс-службе УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК и городу Севастополь. - Среди носителей вируса - домашние и дикие животные. Впервые за два года заболевание зафиксировано среди крупного рогатого скота.

В минувшем сентябре было установлено четыре карантинных зоны по бешенству - в Симферопольском и Джанкойском районах, а также в Феодосии.

- Ситуация по выявлению вспышек заболевания имеет тенденцию к ухудшению, - отмечают в ведомстве.

В Симферопольском районе бешеный волк даже напал на человека. ЧП произошло в окрестностях села Перевальное.

ИСТОЧНИК KP.RU