2019-10-06T11:02:18+03:00
Политика

Премьер-министр Украины прокомментировал вероятный запуск автобусных рейсов в Крым

Через границу ездить не планируется
Анастасия ЖУКОВА
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По обе стороны границы ждут возобновления транспортного сообщенияПо обе стороны границы ждут возобновления транспортного сообщенияФото: Анастасия ЖУКОВА
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также высказался по поводу слухов о возобновлении транспортного сообщения с Крымом.

Он заявил, что никаких рейсов на полуостров запускать не планируется, власти незалежной всего лишь создают режимную и сервисную зоны на контрольно-пропускных пунктах «Каланчак» и «Чонгар» (соответствуют российским «Армянск» и «Джанкой»).

- На новых КПП появится центр предоставления административных услуг, автостанция и здание для отдыха водителей. Но правительство (Украины. - Ред.) не восстанавливает никакого сообщения с временно оккупированных Крымом, - написал Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

Ранее слухи о возобновлении автобусных рейсов в Крым вызвало сообщение Министерства инфраструктуры Украины, где говорилось о запуске официальных рейсов к границе с полуостровом. Позднее в ведомстве уточнили, что речь идет только о внутренней транспортной сети страны - создании маршрутов, которые свяжут новые КПП с другими городами Украины.

Как сообщалось, завершить ремонт на пунктах пропуска Украина планирует до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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