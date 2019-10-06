2019-10-06T16:59:38+03:00
Общество

Власти: Кости, обнаруженные в центре Симферополя, принадлежат животным

Такой вывод сделали антропологи
Анастасия ЖУКОВА
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На кости никто не обращал вниманияНа кости никто не обращал вниманияФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Кости, которые выкопали коммунальщики в Екатерининском саду близ площади Советская в Симферополе, принадлежат животным. Об этом заявили в Госкомитете по охране культурного наследия Республики Крым.

- На место обнаружения костных останков в Екатерининском сквере выезжали антропологи ООО «Терра» и специалисты Института этнологии и антропологии РАН, которые после предварительного ознакомления пришли к выводу, что кости не человека, а животных, - сообщила в Facebоok официальный представитель ведомства Анна Зяблова.

Напомним, кости оказались на поверхности во время земляных работ, которые проводили сотрудники госпредприятия «Вода Крыма». Останки случайно обнаружил известный крымский гид Иван Коваленко и сообщил об этом в соцсетях. Только тогда на кости обратили внимание коммунальщики и чиновники.

Как рассказали в музее истории города Симферополя, на месте обнаружения останков находилось кладбище средневекового города Ак-Мечеть. Его сравняли с землей еще во времена Российской Империи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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