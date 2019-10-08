2019-10-08T18:38:19+03:00
Дом. Семья

Поселившаяся в крымском лезу обезьяна не переживет заморозки

Мартышку уже ищут лесники
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Анна Ченская / FacebookФото: Анна Ченская / Facebook
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Обезьянка, которая потерялась в крымском лесу, не переживет заморозки. Напомним, экзотического зверька сфотографировали туристы в Большом Каньоне Крыма.

По версии сотрудников симферопольского зооуголка, на снимке - зеленая африканская мартышка.

- Исходя из поведения и привычек обитающих в зооуголке обезьян, родом из того же региона, можно говорить о том, что температура, которая уже сейчас ночью составляет +5 +6 градусов, для них низкая. На ночь они уходят в так называемый зимник (отапливаемое помещение), - приводит Крымская газета слова сотрудников зооуголка. - При этом температура в 0 градусов для этого обитателя южного континента окажется попросту губительной.

Как сообщалось, мартышку уже ищут лесники.

Пользователи соцсетей предполагают, что обезьяна убежала от фотоживодеров, которые предлагают снимки с экзотическими животными на набережных во время курортного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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