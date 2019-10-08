Поселившаяся в крымском лезу обезьяна не переживет заморозки
Обезьянка, которая потерялась в крымском лесу, не переживет заморозки. Напомним, экзотического зверька сфотографировали туристы в Большом Каньоне Крыма.
По версии сотрудников симферопольского зооуголка, на снимке - зеленая африканская мартышка.
- Исходя из поведения и привычек обитающих в зооуголке обезьян, родом из того же региона, можно говорить о том, что температура, которая уже сейчас ночью составляет +5 +6 градусов, для них низкая. На ночь они уходят в так называемый зимник (отапливаемое помещение), - приводит Крымская газета слова сотрудников зооуголка. - При этом температура в 0 градусов для этого обитателя южного континента окажется попросту губительной.
Как сообщалось, мартышку уже ищут лесники.
Пользователи соцсетей предполагают, что обезьяна убежала от фотоживодеров, которые предлагают снимки с экзотическими животными на набережных во время курортного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU