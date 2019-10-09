2019-10-09T19:16:36+03:00
Общество

В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян

Тамарины в Крым прилетели на самолете
Галина КОВАЛЕНКО
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Обезьянки вида Эдипов тамарин очень эффектно выглядят. Фото: Виктор ЖиленкоОбезьянки вида Эдипов тамарин очень эффектно выглядят. Фото: Виктор Жиленко
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Крошечные обезьянки вида Эдипов тамарин, которые размером не больше белки, получили прописку в Алуштинском аквариуме.

- Лет десять хотели приобрести этих красивых животных и вот наконец удалось, - рассказал КП-Крым Виктор Жиленко, директор Алуштинского аквариума.

Трех обезьянок, двух девочек и одного мальчика, посадили в небольшую клетку в Новосибирске и упаковали в ящик. Несколько часов в багажном отделении самолета и игрунки уже в Симферополе, а там до Алушты рукой подать.

Крошки теперь живут в двух отдельных вольерах: получилась одна полноценная супружеская пара и самка-одиночка.

Просто игрунки-девочки, несмотря на мимимишную внешность, могут запросто нанести увечья друг дружке, деля территорию.

Имен у новичков пока нет – есть такая примета, что сразу нельзя давать клички, чтобы не сглазить.

Игрунки питаются фруктами. Фото: Виктор Жиленко

Игрунки питаются фруктами. Фото: Виктор Жиленко

Тамаринам около года и вполне возможно, что в ближайший несколько месяце они принесут потомство, по достоинству оценив гостеприимство Крымского полуострова.

Напоминаем, что сейчас на Крымском полуострове пытаются поймать бесхозную зеленую мартышку, которая объявилась в Бахчисарайском районе.

СПРАВКА "КП"

У Эдипова тамарина длина тела около 21-26 см., хвост длиной до 41 см. Обезьянки в природе обитают только северо-западной Колумбии, у побережья Карибского моря, в тропических дождевых и сухих лесах.

Тамарины ведут дневной образ жизни: животные либо ползают, либо прыгают в кроне деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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