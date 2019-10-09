В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян
Крошечные обезьянки вида Эдипов тамарин, которые размером не больше белки, получили прописку в Алуштинском аквариуме.
- Лет десять хотели приобрести этих красивых животных и вот наконец удалось, - рассказал КП-Крым Виктор Жиленко, директор Алуштинского аквариума.
Трех обезьянок, двух девочек и одного мальчика, посадили в небольшую клетку в Новосибирске и упаковали в ящик. Несколько часов в багажном отделении самолета и игрунки уже в Симферополе, а там до Алушты рукой подать.
Крошки теперь живут в двух отдельных вольерах: получилась одна полноценная супружеская пара и самка-одиночка.
Просто игрунки-девочки, несмотря на мимимишную внешность, могут запросто нанести увечья друг дружке, деля территорию.
Имен у новичков пока нет – есть такая примета, что сразу нельзя давать клички, чтобы не сглазить.
Игрунки питаются фруктами. Фото: Виктор Жиленко
Тамаринам около года и вполне возможно, что в ближайший несколько месяце они принесут потомство, по достоинству оценив гостеприимство Крымского полуострова.
Напоминаем, что сейчас на Крымском полуострове пытаются поймать бесхозную зеленую мартышку, которая объявилась в Бахчисарайском районе.
СПРАВКА "КП"
У Эдипова тамарина длина тела около 21-26 см., хвост длиной до 41 см. Обезьянки в природе обитают только северо-западной Колумбии, у побережья Карибского моря, в тропических дождевых и сухих лесах.
Тамарины ведут дневной образ жизни: животные либо ползают, либо прыгают в кроне деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU