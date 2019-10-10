2019-10-10T16:49:32+03:00
Общество

Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе

Восхитительные кадры вышли без особой подготовки [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VKФото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Изменить размер текста:

Темная скала, а рядом солнышко выныривает из Черного моря.

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Небесное светило поднимается все выше и выше.

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Лепота!

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фотографии наполнены до краев светом и теплом.

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Яркие и сочные, кажется, дотронешься и ощутишь солнечное тепло. Чудо, да и только!

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- На снимках Дженевез-Кая - скала у входа в Гурзуфскую бухту, - рассказывает КП-Крым Алекс Кедми, фотограф. – Специального ракурса не выбирал. Просто встал пораньше и пришел с фотоапаратом на пляж к шести утра, чтобы встретить октябрьский рассвет.

Вся фотосессия заняла пару минут, не больше. Снимки даже не пришлось обрабатывать. И вот пожалуйста, получилась такая красота.

Крымский полуостров - настоящая находка для творческих людей. Ведь здесь можно запросто увидеть не только фантастический рассвет, но просто выйти на прогулку и столкнуться с благородным оленем. Рогатый красавец, как истинная модель даже немного попозирует, чтобы не смазать фото.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С 12 октября в Симферополе перекроют новый участок дороги на Александра Невского
Крымские власти отказались от эксперимента с курортным сбором
Двух крымских военных приговорили к тюрьме за дедовщину
На выходных в Симферополе выступят лучшие судомоделисты Крыма
Новую ветеринарную клинику построят в Севастополе
В центре Симферополя перевернулась машина скорой помощи
ФСБ опубликовала видео задержания украинского националиста, готовившего теракт в Крыму
Не хотел отпускать: Крымчанин накинулся с ножом на девушку, которая захотела от него уйти
Москвич-мошенник присвоил 32 миллиона рублей из бюджета Алушты
На Украине рассказали, что каждый пятый переселенец из Крыма вернулся домой
Проект реконструкции санатория «Жемчужина» под Ялтой представят на фестивале в Москве
Отопительный сезон в Крыму не начнется в ближайшее время
Необычное явление: В осеннем Крыму рождаются львята-листопаднички
В Севастополе у двух товарищей изъяли коллекцию холодного и огнестрельного оружия
Крымских чиновников будут отбирать по специальному проекту «Твое правительство»
В Ленинском районе Крыма произошла авария: Пострадали три человека
Владельца сети ресторанов Севастополя, воевавшего в Сербии, оставили под стражей
Животных из зооуголка в Детском парке переселят в теплые жилища
Симферопольские фонтаны готовят к зиме
На улице Александра Невского в Симферополе начали укладывать плитку
До +21 градуса и дождь: Погода в Крыму на 10 октября
В Симферополе и Севастополе 10 октября частично отключат свет
В Алушту из Новосибирска привезли полкило уникальных обезьян
За продажу и показ азиатских вибраторов крымчан ждет тюрьма