Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе

СЕГОДНЯ 16:45 2019-10-10T16:49:32+03:00

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Темная скала, а рядом солнышко выныривает из Черного моря.

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Небесное светило поднимается все выше и выше.

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Лепота!

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Фотографии наполнены до краев светом и теплом.

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Яркие и сочные, кажется, дотронешься и ощутишь солнечное тепло. Чудо, да и только!

Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- На снимках Дженевез-Кая - скала у входа в Гурзуфскую бухту, - рассказывает КП-Крым Алекс Кедми, фотограф. – Специального ракурса не выбирал. Просто встал пораньше и пришел с фотоапаратом на пляж к шести утра, чтобы встретить октябрьский рассвет.

Вся фотосессия заняла пару минут, не больше. Снимки даже не пришлось обрабатывать. И вот пожалуйста, получилась такая красота.

Крымский полуостров - настоящая находка для творческих людей. Ведь здесь можно запросто увидеть не только фантастический рассвет, но просто выйти на прогулку и столкнуться с благородным оленем. Рогатый красавец, как истинная модель даже немного попозирует, чтобы не смазать фото.

ИСТОЧНИК KP.RU