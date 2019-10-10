Фотографу удалось сделать невероятные снимки рассвета в Гурзуфе
Темная скала, а рядом солнышко выныривает из Черного моря.
Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Небесное светило поднимается все выше и выше.
Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Лепота!
Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Фотографии наполнены до краев светом и теплом.
Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
Яркие и сочные, кажется, дотронешься и ощутишь солнечное тепло. Чудо, да и только!
Фото: Алекс Кедми /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK
- На снимках Дженевез-Кая - скала у входа в Гурзуфскую бухту, - рассказывает КП-Крым Алекс Кедми, фотограф. – Специального ракурса не выбирал. Просто встал пораньше и пришел с фотоапаратом на пляж к шести утра, чтобы встретить октябрьский рассвет.
Вся фотосессия заняла пару минут, не больше. Снимки даже не пришлось обрабатывать. И вот пожалуйста, получилась такая красота.
Крымский полуостров - настоящая находка для творческих людей. Ведь здесь можно запросто увидеть не только фантастический рассвет, но просто выйти на прогулку и столкнуться с благородным оленем. Рогатый красавец, как истинная модель даже немного попозирует, чтобы не смазать фото.
ИСТОЧНИК KP.RU