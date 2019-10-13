Под Керчью задушили хозяйку гостевого дома

СЕГОДНЯ 11:29 2019-10-13T11:29:17+03:00

ЧП случилось во время ограбления

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Под Керчью в поселке Героевка неизвестные совершили нападение на гостевой дом. Как сообщили Керчь.ФМ в правоохранительных органах, происшествие случилось в середине сентября.

Мошенники вынесли ценности из отеля и напали на хозяйку дома, задушив ее.

По факту случившегося ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее в курортном поселке Николаевка волны выбросили на берег труп. Личность погибшего установлена. летом в Николаевке на одном из пляжей нашли тело мужчины с гирей, привязанной к ногам. Следователи установили, что смерть была насильственной.

ИСТОЧНИК KP.RU