Под Керчью задушили хозяйку гостевого дома
Под Керчью в поселке Героевка неизвестные совершили нападение на гостевой дом. Как сообщили Керчь.ФМ в правоохранительных органах, происшествие случилось в середине сентября.
Мошенники вынесли ценности из отеля и напали на хозяйку дома, задушив ее.
По факту случившегося ведется следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в курортном поселке Николаевка волны выбросили на берег труп. Личность погибшего установлена. летом в Николаевке на одном из пляжей нашли тело мужчины с гирей, привязанной к ногам. Следователи установили, что смерть была насильственной.
ИСТОЧНИК KP.RU