2019-10-14T11:51:00+03:00
Общество

Днем 14 октября в Крыму отключат аналоговое телевидение

Произойдет переход на цифровое вещание
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Крым переходит на "цифру" вместе со всей Российской ФедерациейКрым переходит на "цифру" вместе со всей Российской ФедерациейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В понедельник, 14 октября, в 11.45 в Крыму отключат аналоговое вещание. После этого республика перейдет на цифровое телевидение.

- За прошедшие выходные местные администрации провели дополнительную информационно-разъяснительную работу с гражданами, подомовые обходы, а также исполнили оставшиеся заявки на подключение, - рассказали в пресс-службе Мининформа Крыма.

Профильный министр Сергей Зырянов поблагодарил всех за работу, но отметил, что расслабляться не время. Ведь наиболее активная реакция на перемены происходит в течении первых трех дней после отключения аналогового вещания.

Всего в ходе подготовке к переходу на «цифру» специалисты приняли почти 5 тысяч звонков по горячей линии. Интенсивность увеличилась в последние три дня – до 200 звонков в день.

Кроме этого, на протяжении недели после отключение аналогового ТВ, на экранах телевизоров будет транслироваться информация о способах подключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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