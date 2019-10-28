2019-10-28T18:44:37+03:00
Общество

В Феодосии сбрасывают отходы в море без очистки: Экологи дали оценку «винной реке»

На западе Крыма вода в Черном море окрасилась в необычный цвет
Галина КОВАЛЕНКО
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Вода в Черном море приобрела необычный цвет. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VKВода в Черном море приобрела необычный цвет. Фото: ФЕОДОСИЯ | ПОДСЛУШАНО/VK
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В Феодосии из ливневки в Черное море течет жидкость красно-вишневого цвета, пахнущая вином – такая информация появилась в соцсети.

- В Феодосии нет городских очистных сооружений. Все сбрасывается в море без очистки, - цитирует ForPost комментарий Виктора Тарасенко, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир». - Весь «городской букет», все отходы сваливают в один поток. В свое время мы проводили там исследования, и считаем, что в городе творится вопиющее безобразие.

Ученый считает, что отходы производства вина не такие уж безобидные: они способствуют развитию очень неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Напоминаем, что комиссия, которую расследовала ЧП, не нашла в городской канализации ни следов «винной реки», ни источника выброса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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