В Феодосии сбрасывают отходы в море без очистки: Экологи дали оценку «винной реке»

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-28T18:44:37+03:00

На западе Крыма вода в Черном море окрасилась в необычный цвет

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В Феодосии из ливневки в Черное море течет жидкость красно-вишневого цвета, пахнущая вином – такая информация появилась в соцсети.

- В Феодосии нет городских очистных сооружений. Все сбрасывается в море без очистки, - цитирует ForPost комментарий Виктора Тарасенко, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир». - Весь «городской букет», все отходы сваливают в один поток. В свое время мы проводили там исследования, и считаем, что в городе творится вопиющее безобразие.

Ученый считает, что отходы производства вина не такие уж безобидные: они способствуют развитию очень неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.

Напоминаем, что комиссия, которую расследовала ЧП, не нашла в городской канализации ни следов «винной реки», ни источника выброса.

ИСТОЧНИК KP.RU