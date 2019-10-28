В Феодосии сбрасывают отходы в море без очистки: Экологи дали оценку «винной реке»
В Феодосии из ливневки в Черное море течет жидкость красно-вишневого цвета, пахнущая вином – такая информация появилась в соцсети.
- В Феодосии нет городских очистных сооружений. Все сбрасывается в море без очистки, - цитирует ForPost комментарий Виктора Тарасенко, председатель крымской республиканской ассоциации «Экология и мир». - Весь «городской букет», все отходы сваливают в один поток. В свое время мы проводили там исследования, и считаем, что в городе творится вопиющее безобразие.
Ученый считает, что отходы производства вина не такие уж безобидные: они способствуют развитию очень неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации.
Напоминаем, что комиссия, которую расследовала ЧП, не нашла в городской канализации ни следов «винной реки», ни источника выброса.
ИСТОЧНИК KP.RU