Арестованному в Крыму бандеровцу предъявили обвинение в подготовке теракта
Арестованному за подготовку теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.
Напомним, крымского пенсионера Приходько задержали сотрудники ФСБ 10 октября. Во время обысков у него в гараже нашли самодельную бомбу и "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью. Как оказалось, крымчанин давно состоит в украинских националистических организациях и является ярым поклонником УПА и Степана Бандеры. Вдохновившись радикальными идеями, решил устроить взрыв в Сакской горадминистрации.
На время следствия Киевский райсуд отправил Приходько под арест, пока - на два месяца, но при необходимости срок содержания под стражей продлят. Возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту и незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.
- Обвинение уже предъявлено, - сообщили КП-Крым собственные источники.
Адвокат Приходько утверждает, что обвинения сфабрикованы. Своей вины арестованный не признает.
ИСТОЧНИК KP.RU