2019-10-29T15:03:14+03:00
Происшествия

Арестованному в Крыму бандеровцу предъявили обвинение в подготовке теракта

Мужчина, по версии следствия, собирался взорвать госучреждение
Анастасия ЖУКОВА
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Олег Приходько украсил свой двор тризубцемОлег Приходько украсил свой двор тризубцем
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Арестованному за подготовку теракта в Крыму Олегу Приходько предъявили обвинения.

Напомним, крымского пенсионера Приходько задержали сотрудники ФСБ 10 октября. Во время обысков у него в гараже нашли самодельную бомбу и "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью. Как оказалось, крымчанин давно состоит в украинских националистических организациях и является ярым поклонником УПА и Степана Бандеры. Вдохновившись радикальными идеями, решил устроить взрыв в Сакской горадминистрации.

На время следствия Киевский райсуд отправил Приходько под арест, пока - на два месяца, но при необходимости срок содержания под стражей продлят. Возбуждено уголовное дело за подготовку к теракту и незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.

- Обвинение уже предъявлено, - сообщили КП-Крым собственные источники.

Адвокат Приходько утверждает, что обвинения сфабрикованы. Своей вины арестованный не признает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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