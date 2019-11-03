Крымские спасатели просят грибников быть осторожнее

СЕГОДНЯ 08:48 2019-11-03T08:59:38+03:00

Собирать можно только хорошо знакомые грибы. Фото: Владислав Перевозчиков

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Осенью десятки жителей и гостей Крымского полуострова сбиваются с пути, теряются в горах и лесах, попадают в больницы с отравлением. Всеми виной – неграмотный сбор грибов.

- С наступлением осени и началом грибного сезона в МЧС часто фиксируют случаи, связанные с заблудившимися грибниками, - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Чаще всего люди теряются в лесу из-за незнания местности, которую они выбрали для похода. Так же грибники не умеют ориентироваться в лесу по местным признакам, не берут с собой карту и компаса. Среди «потеряшек» много пенсионеров, переоценивших свои силы.

В сентябре-октябре медикам часто приходиться помогать, тем кто отравился ядовитыми несъедобными грибами.

Спасатели просят строго соблюдать элементарные правила пребывания в лесу и быть очень внимательными при сборе, покупке и обработке грибов.

Напоминаем, что в Крыму грибы можно найти даже в декабре, под Новый год.

ИСТОЧНИК KP.RU