На поезда через Крымский мост уже продали 2,5 тысячи билетов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-11-08T17:14:28+03:00

Крымчане и гости полуострова выстраиваются в очереди у касс Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

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На поезда, которые поедут через Крымский мост из Москвы и Санкт-Петербурга, уже продали 2,5 тысячи билетов. Об этом КП-Крым сообщили в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога".

Напомним, продажа билетов стартовала в пятницу, 8 ноября, с 8 часов утра. Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах КЖД, а также на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» и через мобильное приложение «ГСЭ Билеты».

- По состоянию на 15 часов в целом по стране продано 2484 билета, в кассах Крымской железной дороги - 606 билетов. Работают все 24 кассы по Крыму, никаких сбоев, - отметили в пресс-службе КЖД.

Напомним, железнодорожное движение по Крымскому мосту откроют уже в декабре. Поначалу составы будут курсировать только по двум маршрутам: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/734271" frameborder="0"></iframe> Железнодорожная часть Крымского моста: видео из кабины тепловоза.

ИСТОЧНИК KP.RU